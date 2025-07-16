https://ria.ru/20250716/ataka-2029425924.html
При украинской атаке в Белгородской области пострадали два человека
При украинской атаке в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 16.07.2025
При украинской атаке в Белгородской области пострадали два человека
Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Белгородском районе, пострадали водитель и пассажир, сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:06:00+03:00
2025-07-16T12:06:00+03:00
2025-07-16T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Белгородском районе, пострадали водитель и пассажир, сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус на участке автодороги Варваровка - Ясные Зори Белгородского района. Пострадали водитель и пассажир. Водитель самостоятельно обратился в Октябрьскую РБ, где врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки, перелом ребра и баротравму. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода", - сообщил Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что вторая пострадавшая, получившая минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее ранение предплечья, обратилась в областную клиническую больницу. Медицинская помощь оказана, лечение женщина продолжит амбулаторно, отметил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия
При украинской атаке в Белгородской области пострадали два человека
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали водитель и пассажир автобуса