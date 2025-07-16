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При украинской атаке в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 16.07.2025 (обновлено: 12:36 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/ataka-2029425924.html
При украинской атаке в Белгородской области пострадали два человека
При украинской атаке в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 16.07.2025
При украинской атаке в Белгородской области пострадали два человека
Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Белгородском районе, пострадали водитель и пассажир, сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:06:00+03:00
2025-07-16T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Белгородском районе, пострадали водитель и пассажир, сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус на участке автодороги Варваровка - Ясные Зори Белгородского района. Пострадали водитель и пассажир. Водитель самостоятельно обратился в Октябрьскую РБ, где врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки, перелом ребра и баротравму. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода", - сообщил Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что вторая пострадавшая, получившая минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее ранение предплечья, обратилась в областную клиническую больницу. Медицинская помощь оказана, лечение женщина продолжит амбулаторно, отметил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия
При украинской атаке в Белгородской области пострадали два человека

При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали водитель и пассажир автобуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Белгородском районе, пострадали водитель и пассажир, сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус на участке автодороги Варваровка - Ясные Зори Белгородского района. Пострадали водитель и пассажир. Водитель самостоятельно обратился в Октябрьскую РБ, где врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки, перелом ребра и баротравму. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода", - сообщил Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что вторая пострадавшая, получившая минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее ранение предплечья, обратилась в областную клиническую больницу. Медицинская помощь оказана, лечение женщина продолжит амбулаторно, отметил глава области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородский районПроисшествия
 
 
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