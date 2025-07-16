https://ria.ru/20250716/ataka-2029425924.html

При украинской атаке в Белгородской области пострадали два человека

При украинской атаке в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 16.07.2025

При украинской атаке в Белгородской области пострадали два человека

Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Белгородском районе, пострадали водитель и пассажир, сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:06:00+03:00

2025-07-16T12:06:00+03:00

2025-07-16T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Белгородском районе, пострадали водитель и пассажир, сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус на участке автодороги Варваровка - Ясные Зори Белгородского района. Пострадали водитель и пассажир. Водитель самостоятельно обратился в Октябрьскую РБ, где врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки, перелом ребра и баротравму. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода", - сообщил Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что вторая пострадавшая, получившая минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее ранение предплечья, обратилась в областную клиническую больницу. Медицинская помощь оказана, лечение женщина продолжит амбулаторно, отметил глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия