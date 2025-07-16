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Эксперт прокомментировал слова Пашиняна о желании вступить в ШОС - РИА Новости, 16.07.2025
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21:18 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/armeniya-2029571083.html
Эксперт прокомментировал слова Пашиняна о желании вступить в ШОС
Эксперт прокомментировал слова Пашиняна о желании вступить в ШОС - РИА Новости, 16.07.2025
Эксперт прокомментировал слова Пашиняна о желании вступить в ШОС
За словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна о желании страны присоединиться к ШОС нет четкого плана, только серия импульсивных шагов, чем они... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T21:18:00+03:00
2025-07-16T21:18:00+03:00
в мире
армения
россия
турция
николай силаев
никол пашинян
ваагн хачатурян
шос
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна о желании страны присоединиться к ШОС нет четкого плана, только серия импульсивных шагов, чем они продиктованы, можно только догадываться, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. "Я не вижу за этим какого-то определенного плана, а вижу серию импульсивных шагов. Чем продиктованы эти импульсивные шаги, можно только догадываться. Я бы предположил так, что началось все с 2022 года, на самом деле, три года назад почти", - сказал Силаев. Он напомнил, что в 2022 году Пашинян захотел более жесткой реакции стран-членов ОДКБ в ответ на действия Азербайджана против Армении в сентябре 2022 года, а когда такой реакции не последовало, он принял решение о заморозке членства. "Дело в том, что Пашинян предпринимает некоторые шаги в тех или иных областях… а потом он понимает, что дальше ему возвращаться особо некуда. Что он не предусмотрел пути к отступлению. Вот то же самое происходит и с ОДКБ. Теперь, значит, ему нельзя отступать в вопросе об ОДКБ, точнее он решил, что ему нельзя отступать, не потеряв лицо. Хотя это не так на самом деле", - пояснил эксперт. По словам Силаева, Пашиняну нужно иногда говорить какие-то слова, которые с его точки зрения, в России сочтут приятными. "И вот этот закон о намерении вступить в ЕС, который, кстати, не представляет собой закон, это политическая декларация. По смыслу работы парламента это декларация, а не закон. Ну ладно, назвали это законом. Это ведь тоже история про то, что вроде как уже много слов сказано и сворачивать назад вроде неудобно. А с другой стороны это и не движение куда-то вперед. Это и не разрыв с ЕАЭС открытый. Это и не заявка на членство в Евросоюзе", - добавил Силаев. При этом, по мнению эксперта, в ШОС вряд ли найдутся страны, которые будут категорически против вступления Армении в организацию. "Почему нет. Зададут вопрос, наверное, не вслух, но зададут, через сколько месяцев он решит приостановить свое членство в ШОС. Ну, а так, я не думаю, что кто-то скажет, "нет, нет, нет, ни в коем случае не будем", - заключил Силаев. Пашинян ранее заявил, что Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к этой организации, а также добавил, что страна скорее выйдет из ОДКБ, чем "разморозит" свое участие. При этом позднее Пашинян отметил, что республика хочет стать членом ЕС. В составе ШОС на данный момент нет ни одной страны-члена Евросоюза, но среди стран-партнеров по диалогу есть Турция, которая подала заявку на вступление в ЕС в 1987 году, при этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий, хотя страна все еще рассчитывает на развитие процесса с членством. Армения, как и Турция, является страной-партнером по диалогу ШОС. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
https://ria.ru/20250320/zaharova-2006289522.html
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в мире, армения, россия, турция, николай силаев, никол пашинян, ваагн хачатурян, шос, евросоюз, одкб
В мире, Армения, Россия, Турция, Николай Силаев, Никол Пашинян, Ваагн Хачатурян, ШОС, Евросоюз, ОДКБ
Эксперт прокомментировал слова Пашиняна о желании вступить в ШОС

Силаев: за словами Пашиняна о членстве Армении в ШОС нет четкого плана

© Sputnik | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна о желании страны присоединиться к ШОС нет четкого плана, только серия импульсивных шагов, чем они продиктованы, можно только догадываться, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
"Я не вижу за этим какого-то определенного плана, а вижу серию импульсивных шагов. Чем продиктованы эти импульсивные шаги, можно только догадываться. Я бы предположил так, что началось все с 2022 года, на самом деле, три года назад почти", - сказал Силаев.
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Он напомнил, что в 2022 году Пашинян захотел более жесткой реакции стран-членов ОДКБ в ответ на действия Азербайджана против Армении в сентябре 2022 года, а когда такой реакции не последовало, он принял решение о заморозке членства.
"Дело в том, что Пашинян предпринимает некоторые шаги в тех или иных областях… а потом он понимает, что дальше ему возвращаться особо некуда. Что он не предусмотрел пути к отступлению. Вот то же самое происходит и с ОДКБ. Теперь, значит, ему нельзя отступать в вопросе об ОДКБ, точнее он решил, что ему нельзя отступать, не потеряв лицо. Хотя это не так на самом деле", - пояснил эксперт.
По словам Силаева, Пашиняну нужно иногда говорить какие-то слова, которые с его точки зрения, в России сочтут приятными.
"И вот этот закон о намерении вступить в ЕС, который, кстати, не представляет собой закон, это политическая декларация. По смыслу работы парламента это декларация, а не закон. Ну ладно, назвали это законом. Это ведь тоже история про то, что вроде как уже много слов сказано и сворачивать назад вроде неудобно. А с другой стороны это и не движение куда-то вперед. Это и не разрыв с ЕАЭС открытый. Это и не заявка на членство в Евросоюзе", - добавил Силаев.
При этом, по мнению эксперта, в ШОС вряд ли найдутся страны, которые будут категорически против вступления Армении в организацию.
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"Почему нет. Зададут вопрос, наверное, не вслух, но зададут, через сколько месяцев он решит приостановить свое членство в ШОС. Ну, а так, я не думаю, что кто-то скажет, "нет, нет, нет, ни в коем случае не будем", - заключил Силаев.
Пашинян ранее заявил, что Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к этой организации, а также добавил, что страна скорее выйдет из ОДКБ, чем "разморозит" свое участие. При этом позднее Пашинян отметил, что республика хочет стать членом ЕС.
В составе ШОС на данный момент нет ни одной страны-члена Евросоюза, но среди стран-партнеров по диалогу есть Турция, которая подала заявку на вступление в ЕС в 1987 году, при этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий, хотя страна все еще рассчитывает на развитие процесса с членством. Армения, как и Турция, является страной-партнером по диалогу ШОС.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
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