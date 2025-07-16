https://ria.ru/20250716/armeniya-2029513095.html

Пашинян похвастался тюремным прошлым

Пашинян похвастался тюремным прошлым - РИА Новости, 16.07.2025

Пашинян похвастался тюремным прошлым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал оппонентам не соревноваться с ним в оскорбительной риторике, поскольку на заре своей политической деятельности РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:46:00+03:00

2025-07-16T16:46:00+03:00

2025-07-16T17:14:00+03:00

в мире

армения

никол пашинян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал оппонентам не соревноваться с ним в оскорбительной риторике, поскольку на заре своей политической деятельности он успел посидеть в тюрьме. "Что такое оскорбление? Это отсутствие аргументов. Когда в адрес премьер-министра звучат последние оскорбления, то, по мнению оскорбляющих, он не руководитель страны, а когда он от них защищается — уже руководитель. Пусть никто не соревнуется со мной в этой лексике. Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и к тому же интересуюсь филологией и фольклором. Нет необходимости открывать ящик Пандоры. Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении", — сказал Пашинян на пресс-конференции в Ереване. По его словам, лучшим решением будет дискуссия по любому вопросу. В конце мая премьер стал публиковать в соцсетях посты с нападками на Армянскую апостольскую церковь, в том числе с нецензурными оскорблениями. Позже он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить решающую роль государства в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, это вызвало возмущение армянской диаспоры по всему миру.

https://ria.ru/20250716/pashinyan-2029459026.html

https://ria.ru/20250716/armeniya-2029451872.html

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в мире, армения, никол пашинян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении