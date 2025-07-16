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Пашинян похвастался тюремным прошлым - РИА Новости, 16.07.2025
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16:46 16.07.2025 (обновлено: 17:14 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/armeniya-2029513095.html
Пашинян похвастался тюремным прошлым
Пашинян похвастался тюремным прошлым - РИА Новости, 16.07.2025
Пашинян похвастался тюремным прошлым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал оппонентам не соревноваться с ним в оскорбительной риторике, поскольку на заре своей политической деятельности РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:46:00+03:00
2025-07-16T17:14:00+03:00
в мире
армения
никол пашинян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал оппонентам не соревноваться с ним в оскорбительной риторике, поскольку на заре своей политической деятельности он успел посидеть в тюрьме. "Что такое оскорбление? Это отсутствие аргументов. Когда в адрес премьер-министра звучат последние оскорбления, то, по мнению оскорбляющих, он не руководитель страны, а когда он от них защищается — уже руководитель. Пусть никто не соревнуется со мной в этой лексике. Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и к тому же интересуюсь филологией и фольклором. Нет необходимости открывать ящик Пандоры. Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении", — сказал Пашинян на пресс-конференции в Ереване. По его словам, лучшим решением будет дискуссия по любому вопросу. В конце мая премьер стал публиковать в соцсетях посты с нападками на Армянскую апостольскую церковь, в том числе с нецензурными оскорблениями. Позже он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить решающую роль государства в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, это вызвало возмущение армянской диаспоры по всему миру.
https://ria.ru/20250716/pashinyan-2029459026.html
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в мире, армения, никол пашинян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Пашинян похвастался тюремным прошлым

Пашинян похвастался тюремным прошлым, рассуждая об оскорблениях

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал оппонентам не соревноваться с ним в оскорбительной риторике, поскольку на заре своей политической деятельности он успел посидеть в тюрьме.
"Что такое оскорбление? Это отсутствие аргументов. Когда в адрес премьер-министра звучат последние оскорбления, то, по мнению оскорбляющих, он не руководитель страны, а когда он от них защищается — уже руководитель. Пусть никто не соревнуется со мной в этой лексике. Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и к тому же интересуюсь филологией и фольклором. Нет необходимости открывать ящик Пандоры. Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении", — сказал Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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По его словам, лучшим решением будет дискуссия по любому вопросу.

В 2008 году Пашинян был членом предвыборного штаба Левона Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста, которые начались после того, как Тер-Петросян проиграл президентские выборы Сержу Саргсяну. В столкновениях с полицией тогда погибли десять человек, около 200 получили ранения. Пашиняна объявили в розыск, летом 2009-го он сдался властям. В начале 2010-го суд приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы, но в мае 2011-го он вышел на свободу по амнистии.

В конце мая премьер стал публиковать в соцсетях посты с нападками на Армянскую апостольскую церковь, в том числе с нецензурными оскорблениями. Позже он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить решающую роль государства в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, это вызвало возмущение армянской диаспоры по всему миру.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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В миреАрменияНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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