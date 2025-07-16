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Отношения между Россией и Арменией не ухудшатся, считает Пашинян
Отношения между Россией и Арменией не ухудшатся, считает Пашинян - РИА Новости, 16.07.2025
Отношения между Россией и Арменией не ухудшатся, считает Пашинян
Отношения между Арменией и Россией находятся на этапе трансформации, но они не будут хуже, чем были раньше, заявил армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:36:00+03:00
2025-07-16T14:36:00+03:00
2025-07-16T14:41:00+03:00
россия
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Отношения между Арменией и Россией находятся на этапе трансформации, но они не будут хуже, чем были раньше, заявил армянский премьер Никол Пашинян."Отношения между Арменией и РФ находятся на этапе трансформации и не будут такими, какими были прежде. Но это не означает, что эти отношения должны быть плохими. Нет, я думаю, что они должны быть лучше, чем были раньше", - заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
https://ria.ru/20250716/armeniya-2029451872.html
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россия, армения, в мире, никол пашинян
Россия, Армения, В мире, Никол Пашинян
Отношения между Россией и Арменией не ухудшатся, считает Пашинян
Пашинян: отношения между Россией и Арменией, трансформируются, но не ухудшатся