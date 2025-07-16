Рейтинг@Mail.ru
Отношения между Россией и Арменией не ухудшатся, считает Пашинян - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 16.07.2025 (обновлено: 14:41 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/armeniya-2029473067.html
Отношения между Россией и Арменией не ухудшатся, считает Пашинян
Отношения между Россией и Арменией не ухудшатся, считает Пашинян - РИА Новости, 16.07.2025
Отношения между Россией и Арменией не ухудшатся, считает Пашинян
Отношения между Арменией и Россией находятся на этапе трансформации, но они не будут хуже, чем были раньше, заявил армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:36:00+03:00
2025-07-16T14:41:00+03:00
россия
армения
в мире
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg
ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Отношения между Арменией и Россией находятся на этапе трансформации, но они не будут хуже, чем были раньше, заявил армянский премьер Никол Пашинян."Отношения между Арменией и РФ находятся на этапе трансформации и не будут такими, какими были прежде. Но это не означает, что эти отношения должны быть плохими. Нет, я думаю, что они должны быть лучше, чем были раньше", - заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
https://ria.ru/20250716/armeniya-2029451872.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2485:1864_1920x0_80_0_0_48f2d2659b10734488b7c1a74637347e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, в мире, никол пашинян
Россия, Армения, В мире, Никол Пашинян
Отношения между Россией и Арменией не ухудшатся, считает Пашинян

Пашинян: отношения между Россией и Арменией, трансформируются, но не ухудшатся

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Отношения между Арменией и Россией находятся на этапе трансформации, но они не будут хуже, чем были раньше, заявил армянский премьер Никол Пашинян.
"Отношения между Арменией и РФ находятся на этапе трансформации и не будут такими, какими были прежде. Но это не означает, что эти отношения должны быть плохими. Нет, я думаю, что они должны быть лучше, чем были раньше", - заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ
Вчера, 13:33
 
РоссияАрменияВ миреНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала