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Пашинян прокомментировал национализацию "Электросетей Армении" - РИА Новости, 16.07.2025
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14:05 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/armeniya-2029462590.html
Пашинян прокомментировал национализацию "Электросетей Армении"
Пашинян прокомментировал национализацию "Электросетей Армении" - РИА Новости, 16.07.2025
Пашинян прокомментировал национализацию "Электросетей Армении"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после фактического насильственного изъятия компании "Электросети Армении" у ее собственника Самвела Карапетяна под... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:05:00+03:00
2025-07-16T14:05:00+03:00
армения
ереван
самвел карапетян
никол пашинян
электросети армении
армянская апостольская церковь
ташир
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после фактического насильственного изъятия компании "Электросети Армении" у ее собственника Самвела Карапетяна под предлогом национализации заявил, что необязательно, чтобы государство постоянно управляло компанией после ее передачи в собственность государства. Ранее парламент Армении принял изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", позволяющие национализировать названную компанию, принадлежащую предпринимателю Самвелу Карапетяну. Затем онлайн-ресурс armlur.am, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Пашинян намерен назначить своего соратника Романоса Петросяна временным управляющим компании "Электросети Армении". "Государство должно взять на себя управление и изучить состояние "Электросетей Армении". Наша цель заключается в следующем: на данном этапе мы должны взять на себя управление, и мы его возьмем. Но мы не говорили, что после национализации или процесса выкупа государство всегда будет отвечать за управление электросетями", - заявил Пашинян. Он отметил, что поставлена задача найти максимально эффективного управленца и создания действенного механизма контроля. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении ранее предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
https://ria.ru/20250715/armeniya-2029038887.html
https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024954145.html
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армения, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электросети Армении, Армянская апостольская церковь, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Пашинян прокомментировал национализацию "Электросетей Армении"

Пашинян: государство должно взять на себя управление "Электросетями Армении"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после фактического насильственного изъятия компании "Электросети Армении" у ее собственника Самвела Карапетяна под предлогом национализации заявил, что необязательно, чтобы государство постоянно управляло компанией после ее передачи в собственность государства.
Ранее парламент Армении принял изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", позволяющие национализировать названную компанию, принадлежащую предпринимателю Самвелу Карапетяну. Затем онлайн-ресурс armlur.am, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Пашинян намерен назначить своего соратника Романоса Петросяна временным управляющим компании "Электросети Армении".
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"Государство должно взять на себя управление и изучить состояние "Электросетей Армении". Наша цель заключается в следующем: на данном этапе мы должны взять на себя управление, и мы его возьмем. Но мы не говорили, что после национализации или процесса выкупа государство всегда будет отвечать за управление электросетями", - заявил Пашинян.
Он отметил, что поставлена задача найти максимально эффективного управленца и создания действенного механизма контроля.
Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении ранее предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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АрменияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянЭлектросети АрменииАрмянская апостольская церковьТаширПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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