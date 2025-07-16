Пашинян прокомментировал национализацию "Электросетей Армении"
Пашинян: государство должно взять на себя управление "Электросетями Армении"
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после фактического насильственного изъятия компании "Электросети Армении" у ее собственника Самвела Карапетяна под предлогом национализации заявил, что необязательно, чтобы государство постоянно управляло компанией после ее передачи в собственность государства.
Ранее парламент Армении принял изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", позволяющие национализировать названную компанию, принадлежащую предпринимателю Самвелу Карапетяну. Затем онлайн-ресурс armlur.am, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Пашинян намерен назначить своего соратника Романоса Петросяна временным управляющим компании "Электросети Армении".
"Государство должно взять на себя управление и изучить состояние "Электросетей Армении". Наша цель заключается в следующем: на данном этапе мы должны взять на себя управление, и мы его возьмем. Но мы не говорили, что после национализации или процесса выкупа государство всегда будет отвечать за управление электросетями", - заявил Пашинян.
Он отметил, что поставлена задача найти максимально эффективного управленца и создания действенного механизма контроля.
Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении ранее предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.