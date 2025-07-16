https://ria.ru/20250716/armeniya-2029433028.html

Армения хочет присоединиться к ШОС, подтвердил Пашинян

Армения хочет присоединиться к ШОС, подтвердил Пашинян - РИА Новости, 16.07.2025

Армения хочет присоединиться к ШОС, подтвердил Пашинян

Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:22:00+03:00

2025-07-16T12:22:00+03:00

2025-07-16T12:29:00+03:00

армения

шос

в мире

ереван

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735577208_0:281:3052:1998_1920x0_80_0_0_e38b66685bea9ff5c7d22f51558e1975.jpg

ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян."Да, мы обратились для вступления ШОС. Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности",- заявил Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване.Ранее о желании Армении присоединиться к ШОС заявили в МИД страны.

https://ria.ru/20250619/gensek-2023977726.html

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, шос, в мире, ереван, никол пашинян