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Армения хочет присоединиться к ШОС, подтвердил Пашинян
Армения хочет присоединиться к ШОС, подтвердил Пашинян - РИА Новости, 16.07.2025
Армения хочет присоединиться к ШОС, подтвердил Пашинян
Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:22:00+03:00
2025-07-16T12:22:00+03:00
2025-07-16T12:29:00+03:00
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ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян."Да, мы обратились для вступления ШОС. Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности",- заявил Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване.Ранее о желании Армении присоединиться к ШОС заявили в МИД страны.
https://ria.ru/20250619/gensek-2023977726.html
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армения, шос, в мире, ереван, никол пашинян
Армения, ШОС, В мире, Ереван, Никол Пашинян
Армения хочет присоединиться к ШОС, подтвердил Пашинян
Пашинян: Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации