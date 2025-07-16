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Армения хочет присоединиться к ШОС, подтвердил Пашинян - РИА Новости, 16.07.2025
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12:22 16.07.2025 (обновлено: 12:29 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/armeniya-2029433028.html
Армения хочет присоединиться к ШОС, подтвердил Пашинян
Армения хочет присоединиться к ШОС, подтвердил Пашинян - РИА Новости, 16.07.2025
Армения хочет присоединиться к ШОС, подтвердил Пашинян
Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:22:00+03:00
2025-07-16T12:29:00+03:00
армения
шос
в мире
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян."Да, мы обратились для вступления ШОС. Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности",- заявил Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване.Ранее о желании Армении присоединиться к ШОС заявили в МИД страны.
https://ria.ru/20250619/gensek-2023977726.html
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армения, шос, в мире, ереван, никол пашинян
Армения, ШОС, В мире, Ереван, Никол Пашинян
Армения хочет присоединиться к ШОС, подтвердил Пашинян

Пашинян: Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
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Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Да, мы обратились для вступления ШОС. Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности",- заявил Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване.
Ранее о желании Армении присоединиться к ШОС заявили в МИД страны.
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АрменияШОСВ миреЕреванНикол Пашинян
 
 
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