https://ria.ru/20250716/armeniya-2029375008.html

Глава Союза армян России обратился к Пашиняну

Глава Союза армян России обратился к Пашиняну - РИА Новости, 16.07.2025

Глава Союза армян России обратился к Пашиняну

Глава Союза армян России Ара Абрамян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом не трогать армянский народ, а заботиться о том, чтобы он... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:10:00+03:00

2025-07-16T08:10:00+03:00

2025-07-16T08:10:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Союза армян России Ара Абрамян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом не трогать армянский народ, а заботиться о том, чтобы он жил в безопасности. "Люди боятся что-то говорить (против Пашиняна)... Его тактика – он обвиняет оппозицию, якобы это оппозиция обесценивает армянский народ. У нас самый лучший народ, самый лучший, господин Пашинян. Не надо народ трогать. О народе надо заботиться, народу надо делать так, чтобы народ хорошо жил, чтобы народ был в безопасности, чтобы их дети имели будущее. А вы что делаете?", - заявил Абрамян РИА Новости.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, армения, никол пашинян