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Глава Союза армян России обратился к Пашиняну - РИА Новости, 16.07.2025
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08:10 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/armeniya-2029375008.html
Глава Союза армян России обратился к Пашиняну
Глава Союза армян России обратился к Пашиняну - РИА Новости, 16.07.2025
Глава Союза армян России обратился к Пашиняну
Глава Союза армян России Ара Абрамян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом не трогать армянский народ, а заботиться о том, чтобы он... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:10:00+03:00
2025-07-16T08:10:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Союза армян России Ара Абрамян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом не трогать армянский народ, а заботиться о том, чтобы он жил в безопасности. "Люди боятся что-то говорить (против Пашиняна)... Его тактика – он обвиняет оппозицию, якобы это оппозиция обесценивает армянский народ. У нас самый лучший народ, самый лучший, господин Пашинян. Не надо народ трогать. О народе надо заботиться, народу надо делать так, чтобы народ хорошо жил, чтобы народ был в безопасности, чтобы их дети имели будущее. А вы что делаете?", - заявил Абрамян РИА Новости.
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
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в мире, россия, армения, никол пашинян
В мире, Россия, Армения, Никол Пашинян
Глава Союза армян России обратился к Пашиняну

Глава Союза армян России Абрамян призвал Пашиняна не трогать армянский народ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Союза армян России Ара Абрамян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом не трогать армянский народ, а заботиться о том, чтобы он жил в безопасности.
"Люди боятся что-то говорить (против Пашиняна)... Его тактика – он обвиняет оппозицию, якобы это оппозиция обесценивает армянский народ. У нас самый лучший народ, самый лучший, господин Пашинян. Не надо народ трогать. О народе надо заботиться, народу надо делать так, чтобы народ хорошо жил, чтобы народ был в безопасности, чтобы их дети имели будущее. А вы что делаете?", - заявил Абрамян РИА Новости.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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В миреРоссияАрменияНикол Пашинян
 
 
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