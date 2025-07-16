https://ria.ru/20250716/armeniya-2029375008.html
Глава Союза армян России обратился к Пашиняну
Глава Союза армян России обратился к Пашиняну - РИА Новости, 16.07.2025
Глава Союза армян России обратился к Пашиняну
Глава Союза армян России Ара Абрамян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом не трогать армянский народ, а заботиться о том, чтобы он... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:10:00+03:00
2025-07-16T08:10:00+03:00
2025-07-16T08:10:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Союза армян России Ара Абрамян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом не трогать армянский народ, а заботиться о том, чтобы он жил в безопасности. "Люди боятся что-то говорить (против Пашиняна)... Его тактика – он обвиняет оппозицию, якобы это оппозиция обесценивает армянский народ. У нас самый лучший народ, самый лучший, господин Пашинян. Не надо народ трогать. О народе надо заботиться, народу надо делать так, чтобы народ хорошо жил, чтобы народ был в безопасности, чтобы их дети имели будущее. А вы что делаете?", - заявил Абрамян РИА Новости.
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, никол пашинян
В мире, Россия, Армения, Никол Пашинян
Глава Союза армян России обратился к Пашиняну
Глава Союза армян России Абрамян призвал Пашиняна не трогать армянский народ
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Союза армян России Ара Абрамян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом не трогать армянский народ, а заботиться о том, чтобы он жил в безопасности.
"Люди боятся что-то говорить (против Пашиняна)... Его тактика – он обвиняет оппозицию, якобы это оппозиция обесценивает армянский народ. У нас самый лучший народ, самый лучший, господин Пашинян. Не надо народ трогать. О народе надо заботиться, народу надо делать так, чтобы народ хорошо жил, чтобы народ был в безопасности, чтобы их дети имели будущее. А вы что делаете?", - заявил Абрамян РИА Новости.