https://ria.ru/20250716/armeniya-2029369446.html
Пашинян пытается обесценить ААЦ, заявил глава Союза армян России
Пашинян пытается обесценить ААЦ, заявил глава Союза армян России - РИА Новости, 16.07.2025
Пашинян пытается обесценить ААЦ, заявил глава Союза армян России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими действиями против Армянской апостольской церкви пытается обесценить ее, заявил РИА Новости глава Союза армян России РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T06:37:00+03:00
2025-07-16T06:37:00+03:00
2025-07-16T06:44:00+03:00
армения
россия
ереван
никол пашинян
ара абрамян
гарегин ii
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими действиями против Армянской апостольской церкви пытается обесценить ее, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян."Он прекрасно понимает, что у него рейтинг резко падает. Он понимает, что церковь - это единственный институт, который может объединить армянский народ и может свое слово сказать во время выборов (в парламент в 2026 году. — Прим. ред.). И он просто стал заниматься церковью", — сказал он.По словам Абрамяна, никакого отношения к ААЦ сам Пашинян не имеет, он даже никогда не проявлял себя как верующий человек."Он даже морального права не имеет заниматься церковью и возглавлять какое-то движение (за смену руководства церкви. — Прим. ред.). Чтобы возглавлять какое-то такое движение, (иметь. — Прим. ред.) отношение к церкви - я не знаю, какой человек должен быть святой. Но он далеко не святой. И вот так, исходя из своих личных интересов, он хочет сейчас обесценивать церковь. Но это его работа — обесценивать", — отметил собеседник агентства.Он напомнил, что ААЦ играет для армян очень важную роль."Вы знаете, у нас (армян. — Прим. ред.) был период, когда веками не было государства. Церковь заменила государство. Церковь сохранила наш язык. Церковь сохранила нашу веру. Церковь объединила нас (армян. — Прим. ред.), чтобы мы не терялись. Если бы церкви не было, мы бы потерялись в разные государства. Сейчас не было бы армянского государства. И ценностей бы не было армянских. У нас не было бы такого хранилища книжного, как Матенадаран", — добавил он.На вопрос о том, может ли Пашинян пойти на арест католикоса Гарегина II, Абрамян ответил, что от премьера можно ожидать чего угодно. При этом действующий глава церкви назначил многих иерархов, а вместе они крестили большое количество армян."А что, они все уже вне (церкви. — Прим. ред.)? Я даже слова эти не могу повторять. И мне даже за него стыдно, за эти слова, которые он (Пашинян. — Прим. ред.) говорит о церкви", — отметил Абрамян.Пашинян против ААЦ
https://ria.ru/20250715/pashinyan-2029208255.html
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html
https://ria.ru/20250708/delo-2027894400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, ереван, никол пашинян, ара абрамян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Ара Абрамян, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Пашинян пытается обесценить ААЦ, заявил глава Союза армян России
Абрамян: премьер Пашинян своими действиями против ААЦ пытается обесценить ее
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими действиями против Армянской апостольской церкви пытается обесценить ее, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Он прекрасно понимает, что у него рейтинг резко падает. Он понимает, что церковь - это единственный институт, который может объединить армянский народ и может свое слово сказать во время выборов (в парламент в 2026 году. — Прим. ред.). И он просто стал заниматься церковью", — сказал он.
По словам Абрамяна
, никакого отношения к ААЦ сам Пашинян
не имеет, он даже никогда не проявлял себя как верующий человек.
«
"Он даже морального права не имеет заниматься церковью и возглавлять какое-то движение (за смену руководства церкви. — Прим. ред.). Чтобы возглавлять какое-то такое движение, (иметь. — Прим. ред.) отношение к церкви - я не знаю, какой человек должен быть святой. Но он далеко не святой. И вот так, исходя из своих личных интересов, он хочет сейчас обесценивать церковь. Но это его работа — обесценивать", — отметил собеседник агентства.
Он напомнил, что ААЦ играет для армян очень важную роль.
"Вы знаете, у нас (армян. — Прим. ред.) был период, когда веками не было государства. Церковь заменила государство. Церковь сохранила наш язык. Церковь сохранила нашу веру. Церковь объединила нас (армян. — Прим. ред.), чтобы мы не терялись. Если бы церкви не было, мы бы потерялись в разные государства. Сейчас не было бы армянского государства. И ценностей бы не было армянских. У нас не было бы такого хранилища книжного, как Матенадаран", — добавил он.
На вопрос о том, может ли Пашинян пойти на арест католикоса Гарегина II
, Абрамян ответил, что от премьера можно ожидать чего угодно. При этом действующий глава церкви назначил многих иерархов, а вместе они крестили большое количество армян.
"А что, они все уже вне (церкви. — Прим. ред.)? Я даже слова эти не могу повторять. И мне даже за него стыдно, за эти слова, которые он (Пашинян. — Прим. ред.) говорит о церкви", — отметил Абрамян.
- В последнее время премьер усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре Пашинян предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. Адвокат назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.