https://ria.ru/20250716/armeniya-2029369446.html

Пашинян пытается обесценить ААЦ, заявил глава Союза армян России

Пашинян пытается обесценить ААЦ, заявил глава Союза армян России - РИА Новости, 16.07.2025

Пашинян пытается обесценить ААЦ, заявил глава Союза армян России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими действиями против Армянской апостольской церкви пытается обесценить ее, заявил РИА Новости глава Союза армян России РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T06:37:00+03:00

2025-07-16T06:37:00+03:00

2025-07-16T06:44:00+03:00

армения

россия

ереван

никол пашинян

ара абрамян

гарегин ii

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими действиями против Армянской апостольской церкви пытается обесценить ее, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян."Он прекрасно понимает, что у него рейтинг резко падает. Он понимает, что церковь - это единственный институт, который может объединить армянский народ и может свое слово сказать во время выборов (в парламент в 2026 году. — Прим. ред.). И он просто стал заниматься церковью", — сказал он.По словам Абрамяна, никакого отношения к ААЦ сам Пашинян не имеет, он даже никогда не проявлял себя как верующий человек."Он даже морального права не имеет заниматься церковью и возглавлять какое-то движение (за смену руководства церкви. — Прим. ред.). Чтобы возглавлять какое-то такое движение, (иметь. — Прим. ред.) отношение к церкви - я не знаю, какой человек должен быть святой. Но он далеко не святой. И вот так, исходя из своих личных интересов, он хочет сейчас обесценивать церковь. Но это его работа — обесценивать", — отметил собеседник агентства.Он напомнил, что ААЦ играет для армян очень важную роль."Вы знаете, у нас (армян. — Прим. ред.) был период, когда веками не было государства. Церковь заменила государство. Церковь сохранила наш язык. Церковь сохранила нашу веру. Церковь объединила нас (армян. — Прим. ред.), чтобы мы не терялись. Если бы церкви не было, мы бы потерялись в разные государства. Сейчас не было бы армянского государства. И ценностей бы не было армянских. У нас не было бы такого хранилища книжного, как Матенадаран", — добавил он.На вопрос о том, может ли Пашинян пойти на арест католикоса Гарегина II, Абрамян ответил, что от премьера можно ожидать чего угодно. При этом действующий глава церкви назначил многих иерархов, а вместе они крестили большое количество армян."А что, они все уже вне (церкви. — Прим. ред.)? Я даже слова эти не могу повторять. И мне даже за него стыдно, за эти слова, которые он (Пашинян. — Прим. ред.) говорит о церкви", — отметил Абрамян.Пашинян против ААЦ

https://ria.ru/20250715/pashinyan-2029208255.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html

https://ria.ru/20250708/delo-2027894400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, россия, ереван, никол пашинян, ара абрамян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении