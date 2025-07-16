Рейтинг@Mail.ru
Адвокат сына главы азербайджанской диаспоры на Урале обжалует арест - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/arest-2029581943.html
Адвокат сына главы азербайджанской диаспоры на Урале обжалует арест
Адвокат сына главы азербайджанской диаспоры на Урале обжалует арест - РИА Новости, 16.07.2025
Адвокат сына главы азербайджанской диаспоры на Урале обжалует арест
Адвокат сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:31:00+03:00
2025-07-16T23:31:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
россия
следственный комитет россии (ск рф)
азербайджан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029536406_0:31:2930:1679_1920x0_80_0_0_999d9373c3f4bfb52bc2b409ee773257.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Адвокат сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти и отправленного в СИЗО до 14 сентября, Павел Коробов заявил, что будет обжаловать арест. "Вину он не признает в полном объёме, решение о заключении под стражу обжалуем в ближайшее время", – сказал Коробов журналистам. В среду Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 14 сентября Шыхлински, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против Мутвалы Шыхлински возбудили уголовное дело. Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.
https://ria.ru/20250716/sud-2029525098.html
https://ria.ru/20250715/saratov-2029267556.html
екатеринбург
урал
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029536406_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_c01c7cb6037430c52dcfec10a92253dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, урал, россия, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан, в мире
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Азербайджан, В мире
Адвокат сына главы азербайджанской диаспоры на Урале обжалует арест

Адвокат Коробов обжалует арест сына организации "Азербайджан-Урал" Шыхлински

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкСын председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински в Ленинском районном суде Екатеринбурга
Сын председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации Азербайджан-Урал Мутвалы Шыхлински в Ленинском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Сын председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински в Ленинском районном суде Екатеринбурга
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Адвокат сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти и отправленного в СИЗО до 14 сентября, Павел Коробов заявил, что будет обжаловать арест.
"Вину он не признает в полном объёме, решение о заключении под стражу обжалуем в ближайшее время", – сказал Коробов журналистам.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Екатеринбурге продлили арест двум фигурантам дела об ОПГ
Вчера, 17:14
В среду Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 14 сентября Шыхлински, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.
Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против Мутвалы Шыхлински возбудили уголовное дело.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Саратове ищут водителя, нарушавшего ПДД на машине с флагами Азербайджана
15 июля, 15:58
 
ПроисшествияЕкатеринбургУралРоссияСледственный комитет России (СК РФ)АзербайджанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала