Адвокат сына главы азербайджанской диаспоры на Урале обжалует арест
Адвокат Коробов обжалует арест сына организации "Азербайджан-Урал" Шыхлински
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкСын председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински в Ленинском районном суде Екатеринбурга
Сын председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински в Ленинском районном суде Екатеринбурга
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Адвокат сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти и отправленного в СИЗО до 14 сентября, Павел Коробов заявил, что будет обжаловать арест.
"Вину он не признает в полном объёме, решение о заключении под стражу обжалуем в ближайшее время", – сказал Коробов журналистам.
В среду Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 14 сентября Шыхлински, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.
Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против Мутвалы Шыхлински возбудили уголовное дело.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.