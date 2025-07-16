https://ria.ru/20250716/arest-2029581943.html

Адвокат сына главы азербайджанской диаспоры на Урале обжалует арест

Адвокат сына главы азербайджанской диаспоры на Урале обжалует арест - РИА Новости, 16.07.2025

Адвокат сына главы азербайджанской диаспоры на Урале обжалует арест

Адвокат сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:31:00+03:00

2025-07-16T23:31:00+03:00

2025-07-16T23:31:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Адвокат сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти и отправленного в СИЗО до 14 сентября, Павел Коробов заявил, что будет обжаловать арест. "Вину он не признает в полном объёме, решение о заключении под стражу обжалуем в ближайшее время", – сказал Коробов журналистам. В среду Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 14 сентября Шыхлински, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против Мутвалы Шыхлински возбудили уголовное дело. Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.

https://ria.ru/20250716/sud-2029525098.html

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