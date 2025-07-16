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Экс-главу компании "Ярдормост" арестовали по обвинению во взяточничестве - РИА Новости, 16.07.2025
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17:20 16.07.2025 (обновлено: 17:24 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/arest-2029527648.html
Экс-главу компании "Ярдормост" арестовали по обвинению во взяточничестве
Экс-главу компании "Ярдормост" арестовали по обвинению во взяточничестве - РИА Новости, 16.07.2025
Экс-главу компании "Ярдормост" арестовали по обвинению во взяточничестве
Бывший гендиректор акционерного общества "Ярдормост" Дмитрий Драный арестован по обвинению во взяточничестве, сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:20:00+03:00
2025-07-16T17:24:00+03:00
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общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Бывший гендиректор акционерного общества "Ярдормост" Дмитрий Драный арестован по обвинению во взяточничестве, сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда. "Кировский районный суд Ярославля 16 июля 2025 года избрал в отношении Дмитрия Драного, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (3 эпизода, часть 6 статьи 290 УК РФ), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 сентября 2025 года", - сообщили в пресс-службе. По данным прокуратуры Ярославской области, "обвиняемый получил взятки в общей сумме свыше 10 миллионов рублей за способствование заключению контрактов с коммерческими организациями". Противоправная деятельность пресечена УФСБ России по Ярославской области. Уголовное дело расследует региональный СУСК. В СУСК уточнили, что, по данным следствия, обвиняемый получал взятки от предпринимателей "за беспрепятственное заключение договоров поставки и оказания услуг на выгодных для данных коммерческих предприятий условиях, а также оказание содействия в приемке поставленной продукции и выполненных работ". "Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении взяткодателей", - подчеркнули в прокуратуре. Пресс-служба правительства Ярославской области сообщила журналистам, что со среды "Ярдормост" возглавляет Малышкин Артем Андреевич. Ранее должность генерального директора занимал Дмитрий Драный, и на сайте "Ярдормоста" он пока еще значится в этой должности. Согласно уставу на сайте АО "Ярдормост", учредителем общества является Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений. В настоящее время департамент переименован в министерство. В 2012-2014 годах Драный был главой администрации Кирова.
https://ria.ru/20250716/vzyatka-2029449941.html
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ярославская область, россия, ярославль, ярославский областной суд, общество
Ярославская область, Россия, Ярославль, Ярославский областной суд, Общество
Экс-главу компании "Ярдормост" арестовали по обвинению во взяточничестве

Экс-главу компании "Ярдормост" Драного арестовали по обвинению во взяточничестве

© Кировский районный судДмитрий Драный в Кировском районном суде. Кадр видео
Дмитрий Драный в Кировском районном суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Кировский районный суд
Дмитрий Драный в Кировском районном суде. Кадр видео. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Бывший гендиректор акционерного общества "Ярдормост" Дмитрий Драный арестован по обвинению во взяточничестве, сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда.
"Кировский районный суд Ярославля 16 июля 2025 года избрал в отношении Дмитрия Драного, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (3 эпизода, часть 6 статьи 290 УК РФ), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 сентября 2025 года", - сообщили в пресс-службе.
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По данным прокуратуры Ярославской области, "обвиняемый получил взятки в общей сумме свыше 10 миллионов рублей за способствование заключению контрактов с коммерческими организациями". Противоправная деятельность пресечена УФСБ России по Ярославской области. Уголовное дело расследует региональный СУСК.
В СУСК уточнили, что, по данным следствия, обвиняемый получал взятки от предпринимателей "за беспрепятственное заключение договоров поставки и оказания услуг на выгодных для данных коммерческих предприятий условиях, а также оказание содействия в приемке поставленной продукции и выполненных работ".
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"Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении взяткодателей", - подчеркнули в прокуратуре.
Пресс-служба правительства Ярославской области сообщила журналистам, что со среды "Ярдормост" возглавляет Малышкин Артем Андреевич. Ранее должность генерального директора занимал Дмитрий Драный, и на сайте "Ярдормоста" он пока еще значится в этой должности.
Согласно уставу на сайте АО "Ярдормост", учредителем общества является Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений. В настоящее время департамент переименован в министерство.
В 2012-2014 годах Драный был главой администрации Кирова.
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