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Экс-главу компании "Ярдормост" арестовали по обвинению во взяточничестве

Экс-главу компании "Ярдормост" арестовали по обвинению во взяточничестве - РИА Новости, 16.07.2025

Экс-главу компании "Ярдормост" арестовали по обвинению во взяточничестве

Бывший гендиректор акционерного общества "Ярдормост" Дмитрий Драный арестован по обвинению во взяточничестве, сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:20:00+03:00

2025-07-16T17:20:00+03:00

2025-07-16T17:24:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Бывший гендиректор акционерного общества "Ярдормост" Дмитрий Драный арестован по обвинению во взяточничестве, сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда. "Кировский районный суд Ярославля 16 июля 2025 года избрал в отношении Дмитрия Драного, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (3 эпизода, часть 6 статьи 290 УК РФ), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 сентября 2025 года", - сообщили в пресс-службе. По данным прокуратуры Ярославской области, "обвиняемый получил взятки в общей сумме свыше 10 миллионов рублей за способствование заключению контрактов с коммерческими организациями". Противоправная деятельность пресечена УФСБ России по Ярославской области. Уголовное дело расследует региональный СУСК. В СУСК уточнили, что, по данным следствия, обвиняемый получал взятки от предпринимателей "за беспрепятственное заключение договоров поставки и оказания услуг на выгодных для данных коммерческих предприятий условиях, а также оказание содействия в приемке поставленной продукции и выполненных работ". "Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении взяткодателей", - подчеркнули в прокуратуре. Пресс-служба правительства Ярославской области сообщила журналистам, что со среды "Ярдормост" возглавляет Малышкин Артем Андреевич. Ранее должность генерального директора занимал Дмитрий Драный, и на сайте "Ярдормоста" он пока еще значится в этой должности. Согласно уставу на сайте АО "Ярдормост", учредителем общества является Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений. В настоящее время департамент переименован в министерство. В 2012-2014 годах Драный был главой администрации Кирова.

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ярославская область, россия, ярославль, ярославский областной суд, общество