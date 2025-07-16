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Половину долей "Рижского хлеба", принадлежащего иностранцу, арестовали - РИА Новости, 16.07.2025
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16:53 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/arest-2029515737.html
Половину долей "Рижского хлеба", принадлежащего иностранцу, арестовали
Половину долей "Рижского хлеба", принадлежащего иностранцу, арестовали - РИА Новости, 16.07.2025
Половину долей "Рижского хлеба", принадлежащего иностранцу, арестовали
Суд в Ивановской области, рассматривающий иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев, наложил... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:53:00+03:00
2025-07-16T16:53:00+03:00
генеральная прокуратура рф
латвия
россия
ивановская область
вооруженные силы украины
общество
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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Суд в Ивановской области, рассматривающий иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев, наложил арест на 50% долей ООО "Рижский хлеб", которые принадлежат гражданину Латвии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области. "Родниковский районный суд наложил арест на 50% долей ООО "Рижский хлеб", принадлежащих гражданину Латвии, в рамках мер предварительной защиты по иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев", - сообщается на странице пресс-службы в социальной сети "ВКонтакте". Как следует из направленного в суд иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормунд Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и их компании за финансирование ВСУ, а также изъять в пользу государства 50% долей компании ООО "Рижский хлеб", зарегистрированной в Ивановской области, Ответчиками, согласно исковому заявлению, выступают гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько, ООО "Рижский хлеб" (Рижський хлiб, зарегистрировано в Чернигове), ООО "Хлебный гурман" (зарегистрировано в Киеве), ООО "Lielezers" (Латвия), фонд Ziedot.lv (Латвия). Иск направлен в Родниковский районный суд Ивановской области. Как отмечает ведомство, данное объединение имеет "ярко выраженный антироссийский характер". По данным Генпрокуратуры, Бомис – основатель и бенефициар торговой сети Lielezers, специализирующейся на производстве и продаже хлебобулочных и мучных изделий. Подразделениями холдинга являются украинский " Рижський хлiб" и российский "Рижский хлеб", зарегистрированный в Ивановской области. Последнее предприятие было создано в 2006 году Бомисом и гражданином России Сергей Сиренко. Каждому из них принадлежит по 50% доли в компании. В документе отмечается, что после начала СВО Бомис публично осудил действия армии России, заявил о разрыве всех связей, а также потребовал от Сиренко остановить работу "Рижского хлеба", продать активы, а вырученные средства вывести за рубеж. Когда последний отказался, Бомис попытался вывезти оборудование предприятия, но попытка была предотвращена. Тем временем, как выявила прокурорская проверка, Бомис с партнером по бизнесу Приходько (собственник " Хлiбний гурман", создано на средства холдинга Lielezers) спонсируют батальон "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ). Так, в 2023–2025 годы Бомис перечислил свыше 36,8 тысячи долларов в фонд Ziedot.lv, который собирает пожертвования для закупки оружия и боеприпасов "Азову". Как подчеркивается в исковом заявлении, "свою радикальную антироссийскую позицию Бомис и Приходько продвигают на информационных платформах принадлежащих им организаций, открыто оправдывают деятельность украинских властей, их бандитских формирований против Российской Федерации, ее суверенитета и территориальной целостности". Зарегистрированное в Ивановской области ООО "Рижский хлеб", где Бомису принадлежит 50% долей, является источником дохода, за счет которого формируется финансовая база экстремистского объединения, полагает ГП. Активы организации оцениваются в 700 миллионов рублей, выручка – 1,5 миллиарда рублей, валовая прибыль – 630 миллионов рублей. Таким образом, отмечает надзорное ведомство, формируемое в России благополучие позволяет экстремистам высвобождать в Латвии и на Украине свои активы и тратить их на борьбу с Россией. Кроме того, Генеральная прокуратура РФ требует "запретить деятельность объединения, включающего следующих лиц": Бомис, Приходько, SIA "Lielezers", ТОВ "Рижський хлiб", ТОВ "Хлiбний гурман" и фонд Ziedot.lv.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250711/strukov-2028537587.html
https://ria.ru/20250701/konfiskatsiya-2026551699.html
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генеральная прокуратура рф, латвия, россия, ивановская область, вооруженные силы украины, общество
Генеральная прокуратура РФ, Латвия, Россия, Ивановская область, Вооруженные силы Украины, Общество
Половину долей "Рижского хлеба", принадлежащего иностранцу, арестовали

Суд арестовал 50% долей "Рижского хлеба", принадлежащего гражданину Латвии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Суд в Ивановской области, рассматривающий иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев, наложил арест на 50% долей ООО "Рижский хлеб", которые принадлежат гражданину Латвии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.
"Родниковский районный суд наложил арест на 50% долей ООО "Рижский хлеб", принадлежащих гражданину Латвии, в рамках мер предварительной защиты по иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев", - сообщается на странице пресс-службы в социальной сети "ВКонтакте".
Золотоперерабатывающее предприятие Южуралзолото Группа Компаний входящее в группу компаний ЮГК - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Суд изъял акции ЮГК в доход государства
11 июля, 12:43
Как следует из направленного в суд иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормунд Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и их компании за финансирование ВСУ, а также изъять в пользу государства 50% долей компании ООО "Рижский хлеб", зарегистрированной в Ивановской области,
Ответчиками, согласно исковому заявлению, выступают гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько, ООО "Рижский хлеб" (Рижський хлiб, зарегистрировано в Чернигове), ООО "Хлебный гурман" (зарегистрировано в Киеве), ООО "Lielezers" (Латвия), фонд Ziedot.lv (Латвия). Иск направлен в Родниковский районный суд Ивановской области.
Как отмечает ведомство, данное объединение имеет "ярко выраженный антироссийский характер". По данным Генпрокуратуры, Бомис – основатель и бенефициар торговой сети Lielezers, специализирующейся на производстве и продаже хлебобулочных и мучных изделий. Подразделениями холдинга являются украинский " Рижський хлiб" и российский "Рижский хлеб", зарегистрированный в Ивановской области. Последнее предприятие было создано в 2006 году Бомисом и гражданином России Сергей Сиренко. Каждому из них принадлежит по 50% доли в компании.
В документе отмечается, что после начала СВО Бомис публично осудил действия армии России, заявил о разрыве всех связей, а также потребовал от Сиренко остановить работу "Рижского хлеба", продать активы, а вырученные средства вывести за рубеж. Когда последний отказался, Бомис попытался вывезти оборудование предприятия, но попытка была предотвращена.
Тем временем, как выявила прокурорская проверка, Бомис с партнером по бизнесу Приходько (собственник " Хлiбний гурман", создано на средства холдинга Lielezers) спонсируют батальон "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ). Так, в 2023–2025 годы Бомис перечислил свыше 36,8 тысячи долларов в фонд Ziedot.lv, который собирает пожертвования для закупки оружия и боеприпасов "Азову".
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Суд конфисковал в доход государства деньги, квартиру и машины Иванова
1 июля, 15:56
Как подчеркивается в исковом заявлении, "свою радикальную антироссийскую позицию Бомис и Приходько продвигают на информационных платформах принадлежащих им организаций, открыто оправдывают деятельность украинских властей, их бандитских формирований против Российской Федерации, ее суверенитета и территориальной целостности".
Зарегистрированное в Ивановской области ООО "Рижский хлеб", где Бомису принадлежит 50% долей, является источником дохода, за счет которого формируется финансовая база экстремистского объединения, полагает ГП. Активы организации оцениваются в 700 миллионов рублей, выручка – 1,5 миллиарда рублей, валовая прибыль – 630 миллионов рублей. Таким образом, отмечает надзорное ведомство, формируемое в России благополучие позволяет экстремистам высвобождать в Латвии и на Украине свои активы и тратить их на борьбу с Россией.
Кроме того, Генеральная прокуратура РФ требует "запретить деятельность объединения, включающего следующих лиц": Бомис, Приходько, SIA "Lielezers", ТОВ "Рижський хлiб", ТОВ "Хлiбний гурман" и фонд Ziedot.lv.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Дом бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Тюменской области ищущество экс-чиновника обратили в доход государства
30 июня, 16:42
 
Генеральная прокуратура РФЛатвияРоссияИвановская областьВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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