https://ria.ru/20250716/arest-2029515737.html

Половину долей "Рижского хлеба", принадлежащего иностранцу, арестовали

Половину долей "Рижского хлеба", принадлежащего иностранцу, арестовали - РИА Новости, 16.07.2025

Половину долей "Рижского хлеба", принадлежащего иностранцу, арестовали

Суд в Ивановской области, рассматривающий иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев, наложил... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:53:00+03:00

2025-07-16T16:53:00+03:00

2025-07-16T16:53:00+03:00

генеральная прокуратура рф

латвия

россия

ивановская область

вооруженные силы украины

общество

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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Суд в Ивановской области, рассматривающий иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев, наложил арест на 50% долей ООО "Рижский хлеб", которые принадлежат гражданину Латвии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области. "Родниковский районный суд наложил арест на 50% долей ООО "Рижский хлеб", принадлежащих гражданину Латвии, в рамках мер предварительной защиты по иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев", - сообщается на странице пресс-службы в социальной сети "ВКонтакте". Как следует из направленного в суд иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормунд Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и их компании за финансирование ВСУ, а также изъять в пользу государства 50% долей компании ООО "Рижский хлеб", зарегистрированной в Ивановской области, Ответчиками, согласно исковому заявлению, выступают гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько, ООО "Рижский хлеб" (Рижський хлiб, зарегистрировано в Чернигове), ООО "Хлебный гурман" (зарегистрировано в Киеве), ООО "Lielezers" (Латвия), фонд Ziedot.lv (Латвия). Иск направлен в Родниковский районный суд Ивановской области. Как отмечает ведомство, данное объединение имеет "ярко выраженный антироссийский характер". По данным Генпрокуратуры, Бомис – основатель и бенефициар торговой сети Lielezers, специализирующейся на производстве и продаже хлебобулочных и мучных изделий. Подразделениями холдинга являются украинский " Рижський хлiб" и российский "Рижский хлеб", зарегистрированный в Ивановской области. Последнее предприятие было создано в 2006 году Бомисом и гражданином России Сергей Сиренко. Каждому из них принадлежит по 50% доли в компании. В документе отмечается, что после начала СВО Бомис публично осудил действия армии России, заявил о разрыве всех связей, а также потребовал от Сиренко остановить работу "Рижского хлеба", продать активы, а вырученные средства вывести за рубеж. Когда последний отказался, Бомис попытался вывезти оборудование предприятия, но попытка была предотвращена. Тем временем, как выявила прокурорская проверка, Бомис с партнером по бизнесу Приходько (собственник " Хлiбний гурман", создано на средства холдинга Lielezers) спонсируют батальон "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ). Так, в 2023–2025 годы Бомис перечислил свыше 36,8 тысячи долларов в фонд Ziedot.lv, который собирает пожертвования для закупки оружия и боеприпасов "Азову". Как подчеркивается в исковом заявлении, "свою радикальную антироссийскую позицию Бомис и Приходько продвигают на информационных платформах принадлежащих им организаций, открыто оправдывают деятельность украинских властей, их бандитских формирований против Российской Федерации, ее суверенитета и территориальной целостности". Зарегистрированное в Ивановской области ООО "Рижский хлеб", где Бомису принадлежит 50% долей, является источником дохода, за счет которого формируется финансовая база экстремистского объединения, полагает ГП. Активы организации оцениваются в 700 миллионов рублей, выручка – 1,5 миллиарда рублей, валовая прибыль – 630 миллионов рублей. Таким образом, отмечает надзорное ведомство, формируемое в России благополучие позволяет экстремистам высвобождать в Латвии и на Украине свои активы и тратить их на борьбу с Россией. Кроме того, Генеральная прокуратура РФ требует "запретить деятельность объединения, включающего следующих лиц": Бомис, Приходько, SIA "Lielezers", ТОВ "Рижський хлiб", ТОВ "Хлiбний гурман" и фонд Ziedot.lv.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250711/strukov-2028537587.html

https://ria.ru/20250701/konfiskatsiya-2026551699.html

https://ria.ru/20250630/imuschestvo-2026341564.html

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россия

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генеральная прокуратура рф, латвия, россия, ивановская область, вооруженные силы украины, общество