Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Курской области
Суд признал законным продление ареста экс-губернатору Курской области Смирнову
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции по рассмотрению жалобы на продление его ареста. 16 июля 2025
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции по рассмотрению жалобы на продление его ареста. 16 июля 2025
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до середины сентября срока ареста экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищении средств, выделенных на фортификацию на границе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.
Бывший губернатор участвовал в слушании по видеосвязи из СИЗО.
Как указывала в ходе заседания защита Смирнова, он ранее не привлекался к уголовной ответственности, положительно характеризуется, имеет награды, в этой связи нет оснований для содержания его под стражей, помимо тяжести вменяемого преступления.
Прокурор в свою очередь назвал меру пресечения обоснованной, сослался на сложность дела и отсутствие оснований для смягчения меры.
Мещанский суд Москвы 6 июня продлил Смирнову меру пресечения на три месяца, до 15 сентября.
Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.