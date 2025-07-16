https://ria.ru/20250716/arest-2029487235.html

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Курской области

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Курской области - РИА Новости, 16.07.2025

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Курской области

Мосгорсуд признал законным продление до середины сентября срока ареста экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищении средств, выделенных на РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:55:00+03:00

2025-07-16T14:55:00+03:00

2025-07-16T15:36:00+03:00

происшествия

курская область

москва

алексей смирнов (политик)

московский городской суд

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

курская областная дума

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до середины сентября срока ареста экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищении средств, выделенных на фортификацию на границе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - огласила решение судья. Бывший губернатор участвовал в слушании по видеосвязи из СИЗО. Как указывала в ходе заседания защита Смирнова, он ранее не привлекался к уголовной ответственности, положительно характеризуется, имеет награды, в этой связи нет оснований для содержания его под стражей, помимо тяжести вменяемого преступления. Прокурор в свою очередь назвал меру пресечения обоснованной, сослался на сложность дела и отсутствие оснований для смягчения меры. Мещанский суд Москвы 6 июня продлил Смирнову меру пресечения на три месяца, до 15 сентября. Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

https://ria.ru/20250715/tebekin-2029284111.html

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происшествия, курская область, москва, алексей смирнов (политик) , московский городской суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума