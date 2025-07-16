https://ria.ru/20250716/alyaska-2029585472.html
У берегов Аляски объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения
У берегов Аляски объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения - РИА Новости, 17.07.2025
У берегов Аляски объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения
У берегов Аляски близ Алеутских островов произошло сильное землетрясение, существует угроза цунами, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS). РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-16T23:55:00+03:00
2025-07-16T23:55:00+03:00
2025-07-17T00:24:00+03:00
аляска
землетрясение
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. У берегов Аляски близ Алеутских островов произошло сильное землетрясение, существует угроза цунами, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS).По данным Геологической службы США, бедствие зафиксировали в 20.37 по времени UTC (23.37 мск) в 88 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт с населением около 1060 человек. Очаг залегал на глубине 20 километров.Магнитуду оценили в 7,3.NWS объявила угрозу цунами для восточной половины Алеустких островов. Пока информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20250313/alyaska-2004735251.html
https://ria.ru/20250716/zemletryasenie--2029448959.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, землетрясение, в мире
Аляска, Землетрясение, В мире
У берегов Аляски объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,2, объявлена угроза цунами