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У берегов Аляски объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения - РИА Новости, 17.07.2025
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23:55 16.07.2025 (обновлено: 00:24 17.07.2025)
https://ria.ru/20250716/alyaska-2029585472.html
У берегов Аляски объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения
У берегов Аляски объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения - РИА Новости, 17.07.2025
У берегов Аляски объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения
У берегов Аляски близ Алеутских островов произошло сильное землетрясение, существует угроза цунами, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS). РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-16T23:55:00+03:00
2025-07-17T00:24:00+03:00
аляска
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. У берегов Аляски близ Алеутских островов произошло сильное землетрясение, существует угроза цунами, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS).По данным Геологической службы США, бедствие зафиксировали в 20.37 по времени UTC (23.37 мск) в 88 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт с населением около 1060 человек. Очаг залегал на глубине 20 километров.Магнитуду оценили в 7,3.NWS объявила угрозу цунами для восточной половины Алеустких островов. Пока информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20250313/alyaska-2004735251.html
https://ria.ru/20250716/zemletryasenie--2029448959.html
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аляска, землетрясение, в мире
Аляска, Землетрясение, В мире
У берегов Аляски объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,2, объявлена угроза цунами

CC BY-SA 2.0 / Joseph from Cabin On The Road / Город Ангун, штат Аляска, США
Город Ангун, штат Аляска, США - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Joseph from Cabin On The Road /
Город Ангун, штат Аляска, США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. У берегов Аляски близ Алеутских островов произошло сильное землетрясение, существует угроза цунами, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS).
По данным Геологической службы США, бедствие зафиксировали в 20.37 по времени UTC (23.37 мск) в 88 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт с населением около 1060 человек. Очаг залегал на глубине 20 километров.
Извержение вулкана - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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