https://ria.ru/20250716/alyaska-2029585472.html

У берегов Аляски объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения

У берегов Аляски объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения - РИА Новости, 17.07.2025

У берегов Аляски объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения

У берегов Аляски близ Алеутских островов произошло сильное землетрясение, существует угроза цунами, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS). РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-16T23:55:00+03:00

2025-07-16T23:55:00+03:00

2025-07-17T00:24:00+03:00

аляска

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. У берегов Аляски близ Алеутских островов произошло сильное землетрясение, существует угроза цунами, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS).По данным Геологической службы США, бедствие зафиксировали в 20.37 по времени UTC (23.37 мск) в 88 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт с населением около 1060 человек. Очаг залегал на глубине 20 километров.Магнитуду оценили в 7,3.NWS объявила угрозу цунами для восточной половины Алеустких островов. Пока информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20250313/alyaska-2004735251.html

https://ria.ru/20250716/zemletryasenie--2029448959.html

аляска

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

аляска, землетрясение, в мире