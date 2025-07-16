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Защита Акунина* обжаловала его заочный приговор - РИА Новости, 16.07.2025
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08:15 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/akunin-2029375779.html
Защита Акунина* обжаловала его заочный приговор
Защита Акунина* обжаловала его заочный приговор - РИА Новости, 16.07.2025
Защита Акунина* обжаловала его заочный приговор
Защита писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом) обжаловала его заочный приговор в виде 14 лет лишения свободы по делу о публичном оправдании... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:15:00+03:00
2025-07-16T08:15:00+03:00
россия
общество
борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Защита писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом) обжаловала его заочный приговор в виде 14 лет лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости адвокат Олег Дубинин. "Апелляционная жалоба на приговор Второго западного окружного военного суда подана", - сказал он. Акунину* предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250714/bykov-2029021611.html
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россия, общество, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
Россия, Общество, Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)
Защита Акунина* обжаловала его заочный приговор

Адвокат Дубинин: защита писателя Акунина обжаловала его заочный приговор

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПисатель Борис Акунин*
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Писатель Борис Акунин*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Защита писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом) обжаловала его заочный приговор в виде 14 лет лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости адвокат Олег Дубинин.
"Апелляционная жалоба на приговор Второго западного окружного военного суда подана", - сказал он.
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
МВД объявило в розыск писателя Быкова*
14 июля, 14:45
Акунину* предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Блогер-иноагент Варламов* через суд взыскал с должника крупную сумму денег
12 июля, 11:00
 
РоссияОбществоБорис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)
 
 
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