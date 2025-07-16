https://ria.ru/20250716/akunin-2029375779.html
Защита Акунина* обжаловала его заочный приговор
Защита Акунина* обжаловала его заочный приговор - РИА Новости, 16.07.2025
Защита Акунина* обжаловала его заочный приговор
Защита писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом) обжаловала его заочный приговор в виде 14 лет лишения свободы по делу о публичном оправдании... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:15:00+03:00
2025-07-16T08:15:00+03:00
2025-07-16T08:15:00+03:00
россия
общество
борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150644/54/1506445495_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_8a5c025d0f3610ba9ad6b8f14b970e7f.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Защита писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом) обжаловала его заочный приговор в виде 14 лет лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости адвокат Олег Дубинин. "Апелляционная жалоба на приговор Второго западного окружного военного суда подана", - сказал он. Акунину* предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250714/bykov-2029021611.html
https://ria.ru/20250712/varlamov-2028733899.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150644/54/1506445495_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_6a785d7c4596b2b88382cc064c19d656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
Россия, Общество, Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)
Защита Акунина* обжаловала его заочный приговор
Адвокат Дубинин: защита писателя Акунина обжаловала его заочный приговор