https://ria.ru/20250716/akunin-2029375779.html

Защита Акунина* обжаловала его заочный приговор

Защита Акунина* обжаловала его заочный приговор - РИА Новости, 16.07.2025

Защита Акунина* обжаловала его заочный приговор

Защита писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом) обжаловала его заочный приговор в виде 14 лет лишения свободы по делу о публичном оправдании... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:15:00+03:00

2025-07-16T08:15:00+03:00

2025-07-16T08:15:00+03:00

россия

общество

борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Защита писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом) обжаловала его заочный приговор в виде 14 лет лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости адвокат Олег Дубинин. "Апелляционная жалоба на приговор Второго западного окружного военного суда подана", - сказал он. Акунину* предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250714/bykov-2029021611.html

https://ria.ru/20250712/varlamov-2028733899.html

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россия, общество, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)