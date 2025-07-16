https://ria.ru/20250716/advokat-2029585046.html

Ростовский адвокат пойдет под суд за обман клиентов многомилионную сумму

Ростовский адвокат пойдет под суд за обман клиентов многомилионную сумму - РИА Новости, 16.07.2025

Ростовский адвокат пойдет под суд за обман клиентов многомилионную сумму

Суд рассмотрит уголовное дело адвоката из Ростова-на-Дону, который обвиняется в мошенничестве – обмане клиентов на 4,5 миллиона рублей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:49:00+03:00

2025-07-16T23:49:00+03:00

2025-07-16T23:49:00+03:00

происшествия

россия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело адвоката из Ростова-на-Дону, который обвиняется в мошенничестве – обмане клиентов на 4,5 миллиона рублей, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. "Завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Ростовской областной коллегии адвокатов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. По версии следствия, адвокат ввел в заблуждение двух граждан, пообещав им оказать юридическую помощь в судах первой и апелляционной инстанций за вознаграждение в размере 4,5 миллиона рублей. Однако услуги он не предоставил, а деньги "использовал по своему усмотрению", отметили в пресс-службе регионального главка СК РФ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250702/peterburg-2026679400.html

россия

ростов-на-дону

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