https://ria.ru/20250715/zhkkh-2029137385.html
В России с 1 марта изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ
В России с 1 марта изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ - РИА Новости, 15.07.2025
В России с 1 марта изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ
Срок предоставления квитанций за ЖКХ изменится в России с 1 марта 2026 года с 1-го на 5-е число месяца, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T03:01:00+03:00
2025-07-15T03:01:00+03:00
2025-07-15T03:01:00+03:00
жкх
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Срок предоставления квитанций за ЖКХ изменится в России с 1 марта 2026 года с 1-го на 5-е число месяца, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "В России с 1 марта 2026 года будет перенесен срок предоставления платежных документов (квитанций за ЖКХ) с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки", - сказал Кошелев. По его словам, в России будет создан четкий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ. "Данное изменение - шаг к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан", - заключил он.
https://ria.ru/20250714/gosduma-2028921574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, россия, владимир кошелев, госдума рф, общество
ЖКХ, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Общество
В России с 1 марта изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ
Депутат Кошелев: квитанции за ЖКХ будут приходить россиянам 5-го числа месяца
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Срок предоставления квитанций за ЖКХ изменится в России с 1 марта 2026 года с 1-го на 5-е число месяца, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"В России с 1 марта 2026 года будет перенесен срок предоставления платежных документов (квитанций за ЖКХ) с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки", - сказал Кошелев.
По его словам, в России будет создан четкий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ.
"Данное изменение - шаг к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан", - заключил он.