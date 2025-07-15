https://ria.ru/20250715/zhkkh-2029137385.html

В России с 1 марта изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ

В России с 1 марта изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ - РИА Новости, 15.07.2025

В России с 1 марта изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ

Срок предоставления квитанций за ЖКХ изменится в России с 1 марта 2026 года с 1-го на 5-е число месяца, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T03:01:00+03:00

2025-07-15T03:01:00+03:00

2025-07-15T03:01:00+03:00

жкх

россия

владимир кошелев

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/48/1525994828_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_59dbb634e7c4b22539a96e49c92fe1bd.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Срок предоставления квитанций за ЖКХ изменится в России с 1 марта 2026 года с 1-го на 5-е число месяца, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "В России с 1 марта 2026 года будет перенесен срок предоставления платежных документов (квитанций за ЖКХ) с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки", - сказал Кошелев. По его словам, в России будет создан четкий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ. "Данное изменение - шаг к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан", - заключил он.

https://ria.ru/20250714/gosduma-2028921574.html

https://realty.ria.ru/20250708/gosduma-2027958807.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жкх, россия, владимир кошелев, госдума рф, общество