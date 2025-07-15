Рейтинг@Mail.ru
На Западе объяснили, на что идет Зеленский из-за США - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029340954.html
На Западе объяснили, на что идет Зеленский из-за США
На Западе объяснили, на что идет Зеленский из-за США - РИА Новости, 15.07.2025
На Западе объяснили, на что идет Зеленский из-за США
заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире Youtube. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T23:10:00+03:00
2025-07-15T23:10:00+03:00
в мире
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028530928_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_f146349d5d0822cf340b70a82cae61b2.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Киевский режим, действуя в интересах США, привел украинский народ к национальному самоуничтожению, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире Youtube."На наших глазах Украина совершает национальное самоубийство. Почему так? Потому что США политически захватили их в 2014 году. Они привели к власти клиентский режим, который служит интересам Вашингтона за счет Украины", — подчеркнул он.На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти. Захватившие в результате госпереворота власть на Украине в апреле 2014 года начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Так называемая "АТО" привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР.Президент России Владимир Путин 20 июня отметил, что США прямо и без стеснения заявляли, что истратили миллиарды долларов на этот кровавый госпереворот.
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029336588.html
https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029314171.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028530928_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fb5b1be29b36bf6f04b5262960a2e6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
На Западе объяснили, на что идет Зеленский из-за США

Берлетик: Зеленский жертвует украинцами во имя целей США

© Getty Images / Antonio MasielloВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Getty Images / Antonio Masiello
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Киевский режим, действуя в интересах США, привел украинский народ к национальному самоуничтожению, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире Youtube.
"На наших глазах Украина совершает национальное самоубийство. Почему так? Потому что США политически захватили их в 2014 году. Они привели к власти клиентский режим, который служит интересам Вашингтона за счет Украины", — подчеркнул он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Госдуме заявили о приближении Зеленского к абсолютизму
Вчера, 22:00
На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти. Захватившие в результате госпереворота власть на Украине в апреле 2014 года начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Так называемая "АТО" привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин 20 июня отметил, что США прямо и без стеснения заявляли, что истратили миллиарды долларов на этот кровавый госпереворот.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский после ультиматума Трампа
Вчера, 18:42
 
В миреСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала