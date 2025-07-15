https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029340954.html

На Западе объяснили, на что идет Зеленский из-за США

На Западе объяснили, на что идет Зеленский из-за США - РИА Новости, 15.07.2025

На Западе объяснили, на что идет Зеленский из-за США

заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире Youtube. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T23:10:00+03:00

2025-07-15T23:10:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Киевский режим, действуя в интересах США, привел украинский народ к национальному самоуничтожению, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире Youtube."На наших глазах Украина совершает национальное самоубийство. Почему так? Потому что США политически захватили их в 2014 году. Они привели к власти клиентский режим, который служит интересам Вашингтона за счет Украины", — подчеркнул он.На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти. Захватившие в результате госпереворота власть на Украине в апреле 2014 года начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Так называемая "АТО" привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР.Президент России Владимир Путин 20 июня отметил, что США прямо и без стеснения заявляли, что истратили миллиарды долларов на этот кровавый госпереворот.

https://ria.ru/20250715/gosduma-2029336588.html

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