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В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский после ультиматума Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
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18:42 15.07.2025 (обновлено: 22:02 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029314171.html
В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский после ультиматума Трампа
В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский после ультиматума Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский после ультиматума Трампа
Владимир Зеленский после истечения 50-дневного срока ультиматума президента США Дональда Трампа, выдвинутого России, прикажет ВСУ удерживать позиции любой ценой РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:42:00+03:00
2025-07-15T22:02:00+03:00
киев
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после истечения 50-дневного срока ультиматума президента США Дональда Трампа, выдвинутого России, прикажет ВСУ удерживать позиции любой ценой и уничтожит все резервы, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Впервые получив временной ориентир американских контрдействий, Зеленский, очевидно, отдаст приказ стоять любой ценой. И это будет ловушка, учитывая "растяжимость" обещаний США и постоянные качели", — написал он в своем Telegram-канале.Политик отметил, что, делая ставку на отчаянный рывок и удержание территорий, Зеленский сожжет последние армейские резервы и укорит обескровливание фронта."В Америке не принято делать ставку на проигравших. Зеленскому пора это уяснить", — резюмировал депутат.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения с Украиной. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029138395.html
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киев, в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский
Киев, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский после ультиматума Трампа

Дубинский: Зеленский прикажет ВСУ стоять насмерть после заявления Трампа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после истечения 50-дневного срока ультиматума президента США Дональда Трампа, выдвинутого России, прикажет ВСУ удерживать позиции любой ценой и уничтожит все резервы, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Вчера, 03:31
"Впервые получив временной ориентир американских контрдействий, Зеленский, очевидно, отдаст приказ стоять любой ценой. И это будет ловушка, учитывая "растяжимость" обещаний США и постоянные качели", — написал он в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что, делая ставку на отчаянный рывок и удержание территорий, Зеленский сожжет последние армейские резервы и укорит обескровливание фронта.
Америке не принято делать ставку на проигравших. Зеленскому пора это уяснить", — резюмировал депутат.
В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения с Украиной. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России
Вчера, 16:23
 
КиевВ миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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