https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029314171.html

В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский после ультиматума Трампа

В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский после ультиматума Трампа - РИА Новости, 15.07.2025

В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский после ультиматума Трампа

Владимир Зеленский после истечения 50-дневного срока ультиматума президента США Дональда Трампа, выдвинутого России, прикажет ВСУ удерживать позиции любой ценой РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:42:00+03:00

2025-07-15T18:42:00+03:00

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в мире

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дональд трамп

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после истечения 50-дневного срока ультиматума президента США Дональда Трампа, выдвинутого России, прикажет ВСУ удерживать позиции любой ценой и уничтожит все резервы, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Впервые получив временной ориентир американских контрдействий, Зеленский, очевидно, отдаст приказ стоять любой ценой. И это будет ловушка, учитывая "растяжимость" обещаний США и постоянные качели", — написал он в своем Telegram-канале.Политик отметил, что, делая ставку на отчаянный рывок и удержание территорий, Зеленский сожжет последние армейские резервы и укорит обескровливание фронта."В Америке не принято делать ставку на проигравших. Зеленскому пора это уяснить", — резюмировал депутат.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения с Украиной. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.

https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029138395.html

https://ria.ru/20250715/ultimatum-2029273725.html

киев

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киев, в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский