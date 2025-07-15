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В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский после ультиматума Трампа
В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский после ультиматума Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский после ультиматума Трампа
Владимир Зеленский после истечения 50-дневного срока ультиматума президента США Дональда Трампа, выдвинутого России, прикажет ВСУ удерживать позиции любой ценой РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:42:00+03:00
2025-07-15T18:42:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после истечения 50-дневного срока ультиматума президента США Дональда Трампа, выдвинутого России, прикажет ВСУ удерживать позиции любой ценой и уничтожит все резервы, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Впервые получив временной ориентир американских контрдействий, Зеленский, очевидно, отдаст приказ стоять любой ценой. И это будет ловушка, учитывая "растяжимость" обещаний США и постоянные качели", — написал он в своем Telegram-канале.Политик отметил, что, делая ставку на отчаянный рывок и удержание территорий, Зеленский сожжет последние армейские резервы и укорит обескровливание фронта."В Америке не принято делать ставку на проигравших. Зеленскому пора это уяснить", — резюмировал депутат.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения с Украиной. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029138395.html
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Киев, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Киеве раскрыли, что сделает Зеленский после ультиматума Трампа
Дубинский: Зеленский прикажет ВСУ стоять насмерть после заявления Трампа