https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029281608.html
Зеленский подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции
Зеленский подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции - РИА Новости, 15.07.2025
Зеленский подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции
Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:52:00+03:00
2025-07-15T16:52:00+03:00
2025-07-15T17:09:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
мария захарова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025498000_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c5536490ce26ab2c588f7e1548bb1fa.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин."Безотлагательно подписал <…> (документ, предполагающий. — Прим. ред.) приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах", — написал он в Telegram-канале.Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе из конвенции в конце июня. Во вторник его поддержала Верховная рада.Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев и до выхода из конвенции не выполнял обязательства, это решение укладывается в курс ревизии правовой системы по контролю над вооружениями.О выходе из договора также объявили Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша.
https://ria.ru/20250702/oon-2026802855.html
https://ria.ru/20250713/vsu-2028867979.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025498000_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_bd1be1ff9ab5ca31bf7437dc108f25a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, мария захарова, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Россия
Зеленский подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции
Зеленский подписал закон о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете мин
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
"Безотлагательно подписал <…> (документ, предполагающий. — Прим. ред.) приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах", — написал он в Telegram-канале.
Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе из конвенции в конце июня. Во вторник его поддержала Верховная рада.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999-го. К конвенции присоединились 163 страны.
Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев и до выхода из конвенции не выполнял обязательства, это решение укладывается в курс ревизии правовой системы по контролю над вооружениями.
О выходе из договора также объявили Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша.