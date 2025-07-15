https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029281608.html

Зеленский подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции

Зеленский подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции - РИА Новости, 15.07.2025

Зеленский подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции

Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:52:00+03:00

2025-07-15T16:52:00+03:00

2025-07-15T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин."Безотлагательно подписал <…> (документ, предполагающий. — Прим. ред.) приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах", — написал он в Telegram-канале.Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе из конвенции в конце июня. Во вторник его поддержала Верховная рада.Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев и до выхода из конвенции не выполнял обязательства, это решение укладывается в курс ревизии правовой системы по контролю над вооружениями.О выходе из договора также объявили Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша.

https://ria.ru/20250702/oon-2026802855.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, мария захарова, россия