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Зеленский подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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16:52 15.07.2025 (обновлено: 17:09 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029281608.html
Зеленский подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции
Зеленский подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции - РИА Новости, 15.07.2025
Зеленский подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции
Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:52:00+03:00
2025-07-15T17:09:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
мария захарова
россия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин."Безотлагательно подписал &lt;…&gt; (документ, предполагающий. — Прим. ред.) приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах", — написал он в Telegram-канале.Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе из конвенции в конце июня. Во вторник его поддержала Верховная рада.Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев и до выхода из конвенции не выполнял обязательства, это решение укладывается в курс ревизии правовой системы по контролю над вооружениями.О выходе из договора также объявили Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша.
https://ria.ru/20250702/oon-2026802855.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, мария захарова, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Россия
Зеленский подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции

Зеленский подписал закон о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете мин

© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
"Безотлагательно подписал <…> (документ, предполагающий. — Прим. ред.) приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах", — написал он в Telegram-канале.
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В ООН обеспокоились выходом Украины и Финляндии из конвенции о минах
2 июля, 18:39
Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе из конвенции в конце июня. Во вторник его поддержала Верховная рада.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999-го. К конвенции присоединились 163 страны.

Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев и до выхода из конвенции не выполнял обязательства, это решение укладывается в курс ревизии правовой системы по контролю над вооружениями.
О выходе из договора также объявили Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныМария ЗахароваРоссия
 
 
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