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Американский профессор раскрыл, насколько адекватен Зеленский - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:52 15.07.2025 (обновлено: 05:03 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029142673.html
Американский профессор раскрыл, насколько адекватен Зеленский
Американский профессор раскрыл, насколько адекватен Зеленский - РИА Новости, 15.07.2025
Американский профессор раскрыл, насколько адекватен Зеленский
Владимир Зеленский не признает трудности ВСУ на поле боя и надеется на чудо, словно американцы в Афганистане, заявил профессор Чикагского университета Джон... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:52:00+03:00
2025-07-15T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
афганистан
украина
сша
джон миршаймер
владимир зеленский
дэниел дэвис
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не признает трудности ВСУ на поле боя и надеется на чудо, словно американцы в Афганистане, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.“Я думаю, что всякий раз, когда лидер страны ввязывается в конфликт и война заходит в тупик, он редко признает свое поражение. Мне кажется, что в большинстве случаев вы продолжаете надеяться на чудо”, — сказал он, отвечая на вопрос военного аналитика Дэниела Дэвиса об адекватности главы киевского режима.Вместе с этим Миршаймер обратил внимание, что ситуация на Украине напоминает то, как американцы выводили войска из Афганистана: тогда руководство США так же не желали признавать поражение.По данным Минобороны за минувшую неделю, потери ВСУ в живой силе составили более 8 860 военнослужащих. Кроме того, Украина лишилась десяти танков, 56 боевых бронированных машин, а также 107 орудий полевой артиллерии, 95 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 93 складов.
https://ria.ru/20250714/vstrecha-2028975609.html
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в мире, афганистан, украина, сша, джон миршаймер, владимир зеленский, дэниел дэвис, вооруженные силы украины, чикагский университет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Афганистан, Украина, США, Джон Миршаймер, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, Вооруженные силы Украины, Чикагский университет
Американский профессор раскрыл, насколько адекватен Зеленский

Миршаймер: Зеленский не признает поражения на фронте и просто надеется на чудо

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не признает трудности ВСУ на поле боя и надеется на чудо, словно американцы в Афганистане, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.
“Я думаю, что всякий раз, когда лидер страны ввязывается в конфликт и война заходит в тупик, он редко признает свое поражение. Мне кажется, что в большинстве случаев вы продолжаете надеяться на чудо”, — сказал он, отвечая на вопрос военного аналитика Дэниела Дэвиса об адекватности главы киевского режима.
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Вместе с этим Миршаймер обратил внимание, что ситуация на Украине напоминает то, как американцы выводили войска из Афганистана: тогда руководство США так же не желали признавать поражение.
По данным Минобороны за минувшую неделю, потери ВСУ в живой силе составили более 8 860 военнослужащих. Кроме того, Украина лишилась десяти танков, 56 боевых бронированных машин, а также 107 орудий полевой артиллерии, 95 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 93 складов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАфганистанУкраинаСШАДжон МиршаймерВладимир ЗеленскийДэниел ДэвисВооруженные силы УкраиныЧикагский университет
 
 
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