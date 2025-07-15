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Американский профессор раскрыл, насколько адекватен Зеленский
Американский профессор раскрыл, насколько адекватен Зеленский - РИА Новости, 15.07.2025
Американский профессор раскрыл, насколько адекватен Зеленский
Владимир Зеленский не признает трудности ВСУ на поле боя и надеется на чудо, словно американцы в Афганистане, заявил профессор Чикагского университета Джон... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:52:00+03:00
2025-07-15T04:52:00+03:00
2025-07-15T05:03:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не признает трудности ВСУ на поле боя и надеется на чудо, словно американцы в Афганистане, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.“Я думаю, что всякий раз, когда лидер страны ввязывается в конфликт и война заходит в тупик, он редко признает свое поражение. Мне кажется, что в большинстве случаев вы продолжаете надеяться на чудо”, — сказал он, отвечая на вопрос военного аналитика Дэниела Дэвиса об адекватности главы киевского режима.Вместе с этим Миршаймер обратил внимание, что ситуация на Украине напоминает то, как американцы выводили войска из Афганистана: тогда руководство США так же не желали признавать поражение.По данным Минобороны за минувшую неделю, потери ВСУ в живой силе составили более 8 860 военнослужащих. Кроме того, Украина лишилась десяти танков, 56 боевых бронированных машин, а также 107 орудий полевой артиллерии, 95 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 93 складов.
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Американский профессор раскрыл, насколько адекватен Зеленский
Миршаймер: Зеленский не признает поражения на фронте и просто надеется на чудо