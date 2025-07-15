https://ria.ru/20250715/zavod-2029137742.html

Производитель ЗРК "Тор" утроил производство с 2022 года

Производитель ЗРК "Тор" утроил производство с 2022 года - РИА Новости, 15.07.2025

Производитель ЗРК "Тор" утроил производство с 2022 года

Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей"), который выпускает ЗРК "Тор", увеличил производство в 2024 году в 1,6... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T03:10:00+03:00

2025-07-15T03:10:00+03:00

2025-07-15T03:10:00+03:00

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей"), который выпускает ЗРК "Тор", увеличил производство в 2024 году в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, с 2022 года завод утроил выпуск продукции, заявил предприятия Фанил Зиятдинов. "Купол" год от года развивается с нарастающим итогом – и этим уже, пожалуй, никого не удивишь. Да, наше производство в 2024-м выросло в 1,6 раза. Все обязательства перед заказчиками выполнены. Завод стал крупнейшим работодателем региона. Мы получили запланированную прибыль и вложили в развитие предприятия 7 миллиардов рублей. Налогов и отчислений во внебюджетные фонды перечислили 12,5 миллиарда рублей. Показатели небывалые. Но они уже часть истории, а мы движемся вперед", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", очередной номер которого готовится к печати. Он отметил и тот факт, что завод освоился в новой системе координат, в условиях мобилизационной экономики, трехлетний период 2022-2024 годов заставил переосмыслить процессы, графики, цепочки поставок. "Пройдя через этот "плавильный котел", "Купол" стал сильнее. С 2022 года наш завод утроил выпуск продукции. И обратите внимание: такими темпами выросла не только объективно востребованная спецтехника, но и изделия гражданского назначения",- отметил Зиятдинов.

https://ria.ru/20250715/oruzhie-2029137563.html

https://ria.ru/20250524/rossiya-2018799893.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

концерн пво "алмаз-антей", технологии, безопасность