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Производитель ЗРК "Тор" утроил производство с 2022 года - РИА Новости, 15.07.2025
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03:10 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/zavod-2029137742.html
Производитель ЗРК "Тор" утроил производство с 2022 года
Производитель ЗРК "Тор" утроил производство с 2022 года - РИА Новости, 15.07.2025
Производитель ЗРК "Тор" утроил производство с 2022 года
Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей"), который выпускает ЗРК "Тор", увеличил производство в 2024 году в 1,6... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T03:10:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей"), который выпускает ЗРК "Тор", увеличил производство в 2024 году в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, с 2022 года завод утроил выпуск продукции, заявил предприятия Фанил Зиятдинов. "Купол" год от года развивается с нарастающим итогом – и этим уже, пожалуй, никого не удивишь. Да, наше производство в 2024-м выросло в 1,6 раза. Все обязательства перед заказчиками выполнены. Завод стал крупнейшим работодателем региона. Мы получили запланированную прибыль и вложили в развитие предприятия 7 миллиардов рублей. Налогов и отчислений во внебюджетные фонды перечислили 12,5 миллиарда рублей. Показатели небывалые. Но они уже часть истории, а мы движемся вперед", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", очередной номер которого готовится к печати. Он отметил и тот факт, что завод освоился в новой системе координат, в условиях мобилизационной экономики, трехлетний период 2022-2024 годов заставил переосмыслить процессы, графики, цепочки поставок. "Пройдя через этот "плавильный котел", "Купол" стал сильнее. С 2022 года наш завод утроил выпуск продукции. И обратите внимание: такими темпами выросла не только объективно востребованная спецтехника, но и изделия гражданского назначения",- отметил Зиятдинов.
https://ria.ru/20250715/oruzhie-2029137563.html
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концерн пво "алмаз-антей", технологии, безопасность
Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Технологии, Безопасность
Производитель ЗРК "Тор" утроил производство с 2022 года

Завод Купол, выпускающий ЗРК Тор, увеличил производство в 2024 году в 1,6 раза

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей"), который выпускает ЗРК "Тор", увеличил производство в 2024 году в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, с 2022 года завод утроил выпуск продукции, заявил предприятия Фанил Зиятдинов.
"Купол" год от года развивается с нарастающим итогом – и этим уже, пожалуй, никого не удивишь. Да, наше производство в 2024-м выросло в 1,6 раза. Все обязательства перед заказчиками выполнены. Завод стал крупнейшим работодателем региона. Мы получили запланированную прибыль и вложили в развитие предприятия 7 миллиардов рублей. Налогов и отчислений во внебюджетные фонды перечислили 12,5 миллиарда рублей. Показатели небывалые. Но они уже часть истории, а мы движемся вперед", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", очередной номер которого готовится к печати.
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Он отметил и тот факт, что завод освоился в новой системе координат, в условиях мобилизационной экономики, трехлетний период 2022-2024 годов заставил переосмыслить процессы, графики, цепочки поставок.
"Пройдя через этот "плавильный котел", "Купол" стал сильнее. С 2022 года наш завод утроил выпуск продукции. И обратите внимание: такими темпами выросла не только объективно востребованная спецтехника, но и изделия гражданского назначения",- отметил Зиятдинов.
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