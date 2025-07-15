https://ria.ru/20250715/zapad-2029271995.html

Запад должен признать себя стороной конфликта на Украине, считает эксперт

Запад должен признать себя стороной конфликта на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2025

Запад должен признать себя стороной конфликта на Украине, считает эксперт

Западные страны должны признать себя одной из сторон конфликта на Украине, и это будет шагом для запуска настоящего переговорного процесса, выразил мнение... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:17:00+03:00

2025-07-15T16:17:00+03:00

2025-07-15T16:17:00+03:00

украина

россия

сша

алексей мухин

центр политической информации

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Западные страны должны признать себя одной из сторон конфликта на Украине, и это будет шагом для запуска настоящего переговорного процесса, выразил мнение генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. "Мне кажется, что стороны Запада, западная "коалиция желающих", возможно США, но США вряд ли, должны признать себя стороной конфликта (на Украине - ред.). Это будет честный шаг к настоящим переговорам... Когда они признают это, что они являются стороной конфликта, появится предмет для переговоров", - сказал Мухин в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Как полагает эксперт, пока страны Запада делают вид, что они "ни при чем", а только поставляют оружие, то и предмета для переговорного процесса не будет, и конфликт будет решаться на поле боя. Кроме того, стороны не могут начать качественный переговорный процесс, так как отсутствует лицо, которому могли бы доверять стороны конфликта, и в этом виноват Запад, отметил Мухин. "У нас нет медиатора, который бы пользовался достаточным доверием, чтобы свести стороны и действительно запустить переговорный процесс. Именно поэтому попытки вести переговорный процесс неуспешны", - добавил директор центра на круглом столе "Актуальные угрозы и вызовы для России и мира. К 80-летию начала Потсдамской конференции". По мнению Мухина, Запад готов предложить России "гибридную победу". "Я так понимаю, что западные страны предложат нам гибридную победу, то есть ситуацию win-win, когда им (западным странам - ред.) можно будет сохранить лицо", - заключил эксперт. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта сообщил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как уточнил французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее предупреждало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напоминал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как объяснил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В министерстве ранее подчеркивали, что планы некоторых стран-участниц Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у киевского режима. Российский министр иностранных дел заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250714/zapad-2028931368.html

https://ria.ru/20250715/ukraina-2029159505.html

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украина, россия, сша, алексей мухин, центр политической информации