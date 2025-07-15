https://ria.ru/20250715/zaharova-2029230880.html

Захарова посоветовала Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве

Захарова посоветовала Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве - РИА Новости, 15.07.2025

Захарова посоветовала Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте послушать лекцию помощника президента РФ Владимира... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:50:00+03:00

2025-07-15T13:50:00+03:00

2025-07-15T13:52:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте послушать лекцию помощника президента РФ Владимира Мединского о Невской битве середины XIII века. Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала "серьезных людей" на переговоры с Украиной, отметив, что русские "пришли с каким-то историком". В свою очередь, официальный официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абракадаброй" заявления генсека НАТО, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной "серьезную" делегацию, а также добавила в ответ на слова, что на переговоры поехал историк Мединский, что без знания истории вопроса ни одну проблему не решить. "Многие гадали, почему Рютте позволил себе так уничижительно высказаться о профессии историка. Выяснилось, что сам он, хотя мечтал стать пианистом, получил... степень магистра по истории. Видимо, при любом упоминании об исторических экскурсах у него начинаются корчи нереализованности", - написала она в своём Telegram-канале. Захарова добавила, что раздражение Рютте, по его собственным словам, вызвало и то, что на переговорах в Стамбуле представители РФ напомнили "историю России с 1250 года". "Тут есть на что обратить внимание", - сказала она. "Середину XIII века генсек НАТО выбрал не случайно: это, очевидно, фантомные боли упущенных возможностей, которые у псов-рыцарей не пройдут никогда. Для нас же тот период является во многом поворотной точкой. Сегодня исполняется ровно 785 лет со дня Невской битвы", - написала представитель МИД РФ. Захарова пояснила, что тогдашний замысел Запада был прост: ослабленная периодом феодальной раздробленности Русь по подсчётам скандинавов и латинян не могла ничего противопоставить ударной силе Запада - тогда на эту жалкую роль были назначены шведы, только "просвещённая Европа" просчиталась. "Одержав победу над шведами, русские войска остановили их продвижение на Ладогу и Новгород и тем самым предупредили опасность скоординированных действий Швеции и Ордена. Северо-Запад Руси был спасён и освобождён", - рассказала она. Захарова добавила, что князь Александр Невский завершил свой ратный подвиг два года спустя - разбив немцев на Чудском озере. "Марк Рютте точно не просто так вспомнил середину XΙΙΙ века. Но, видимо, в тему погрузился не до конца, упустив чем дело закончилось. У Владимира Ростиславовича (Мединского - ред.) есть прекрасная лекция на эту тему. Пусть изучает", - заключила она.

https://ria.ru/20250715/slutskiy-2029230467.html

https://ria.ru/20250715/peregovory-2029219392.html

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