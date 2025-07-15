Рейтинг@Mail.ru
Захарова посоветовала Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 15.07.2025 (обновлено: 13:52 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/zaharova-2029230880.html
Захарова посоветовала Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве
Захарова посоветовала Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве - РИА Новости, 15.07.2025
Захарова посоветовала Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте послушать лекцию помощника президента РФ Владимира... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:50:00+03:00
2025-07-15T13:52:00+03:00
россия
украина
стамбул
мария захарова
марк рютте
владимир мединский
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000640346_0:76:2744:1620_1920x0_80_0_0_39b9fdd5be939256770f31a0b454f1da.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте послушать лекцию помощника президента РФ Владимира Мединского о Невской битве середины XIII века. Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала "серьезных людей" на переговоры с Украиной, отметив, что русские "пришли с каким-то историком". В свою очередь, официальный официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абракадаброй" заявления генсека НАТО, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной "серьезную" делегацию, а также добавила в ответ на слова, что на переговоры поехал историк Мединский, что без знания истории вопроса ни одну проблему не решить. "Многие гадали, почему Рютте позволил себе так уничижительно высказаться о профессии историка. Выяснилось, что сам он, хотя мечтал стать пианистом, получил... степень магистра по истории. Видимо, при любом упоминании об исторических экскурсах у него начинаются корчи нереализованности", - написала она в своём Telegram-канале. Захарова добавила, что раздражение Рютте, по его собственным словам, вызвало и то, что на переговорах в Стамбуле представители РФ напомнили "историю России с 1250 года". "Тут есть на что обратить внимание", - сказала она. "Середину XIII века генсек НАТО выбрал не случайно: это, очевидно, фантомные боли упущенных возможностей, которые у псов-рыцарей не пройдут никогда. Для нас же тот период является во многом поворотной точкой. Сегодня исполняется ровно 785 лет со дня Невской битвы", - написала представитель МИД РФ. Захарова пояснила, что тогдашний замысел Запада был прост: ослабленная периодом феодальной раздробленности Русь по подсчётам скандинавов и латинян не могла ничего противопоставить ударной силе Запада - тогда на эту жалкую роль были назначены шведы, только "просвещённая Европа" просчиталась. "Одержав победу над шведами, русские войска остановили их продвижение на Ладогу и Новгород и тем самым предупредили опасность скоординированных действий Швеции и Ордена. Северо-Запад Руси был спасён и освобождён", - рассказала она. Захарова добавила, что князь Александр Невский завершил свой ратный подвиг два года спустя - разбив немцев на Чудском озере. "Марк Рютте точно не просто так вспомнил середину XΙΙΙ века. Но, видимо, в тему погрузился не до конца, упустив чем дело закончилось. У Владимира Ростиславовича (Мединского - ред.) есть прекрасная лекция на эту тему. Пусть изучает", - заключила она.
https://ria.ru/20250715/slutskiy-2029230467.html
https://ria.ru/20250715/peregovory-2029219392.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000640346_89:0:2656:1925_1920x0_80_0_0_ee09acdaeebee8bb0ec9412be567eac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, мария захарова, марк рютте, владимир мединский, нато, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Мария Захарова, Марк Рютте, Владимир Мединский, НАТО, В мире
Захарова посоветовала Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве

Захарова предложила Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве XIII века

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте послушать лекцию помощника президента РФ Владимира Мединского о Невской битве середины XIII века.
Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала "серьезных людей" на переговоры с Украиной, отметив, что русские "пришли с каким-то историком". В свою очередь, официальный официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абракадаброй" заявления генсека НАТО, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной "серьезную" делегацию, а также добавила в ответ на слова, что на переговоры поехал историк Мединский, что без знания истории вопроса ни одну проблему не решить.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Теории Рютте граничат с психиатрическим диагнозом, заявил Слуцкий
13:47
"Многие гадали, почему Рютте позволил себе так уничижительно высказаться о профессии историка. Выяснилось, что сам он, хотя мечтал стать пианистом, получил... степень магистра по истории. Видимо, при любом упоминании об исторических экскурсах у него начинаются корчи нереализованности", - написала она в своём Telegram-канале.
Захарова добавила, что раздражение Рютте, по его собственным словам, вызвало и то, что на переговорах в Стамбуле представители РФ напомнили "историю России с 1250 года". "Тут есть на что обратить внимание", - сказала она.
"Середину XIII века генсек НАТО выбрал не случайно: это, очевидно, фантомные боли упущенных возможностей, которые у псов-рыцарей не пройдут никогда. Для нас же тот период является во многом поворотной точкой. Сегодня исполняется ровно 785 лет со дня Невской битвы", - написала представитель МИД РФ.
Захарова пояснила, что тогдашний замысел Запада был прост: ослабленная периодом феодальной раздробленности Русь по подсчётам скандинавов и латинян не могла ничего противопоставить ударной силе Запада - тогда на эту жалкую роль были назначены шведы, только "просвещённая Европа" просчиталась.
"Одержав победу над шведами, русские войска остановили их продвижение на Ладогу и Новгород и тем самым предупредили опасность скоординированных действий Швеции и Ордена. Северо-Запад Руси был спасён и освобождён", - рассказала она.
Захарова добавила, что князь Александр Невский завершил свой ратный подвиг два года спустя - разбив немцев на Чудском озере.
"Марк Рютте точно не просто так вспомнил середину XΙΙΙ века. Но, видимо, в тему погрузился не до конца, упустив чем дело закончилось. У Владимира Ростиславовича (Мединского - ред.) есть прекрасная лекция на эту тему. Пусть изучает", - заключила она.
Помощник президента РФ Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Кремле отреагировали на заявления Рютте о Мединском
13:02
 
РоссияУкраинаСтамбулМария ЗахароваМарк РюттеВладимир МединскийНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала