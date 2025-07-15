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Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток
Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток - РИА Новости, 15.07.2025
Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток
Сотрудникам полиции Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались, сообщил журналистам начальник ГУМВД России по Ростовской... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:50:00+03:00
2025-07-15T16:50:00+03:00
2025-07-15T16:53:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. Сотрудникам полиции Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались, сообщил журналистам начальник ГУМВД России по Ростовской области Александр Речицкий. "В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий", - сказал он. При этом, по его словам, в отношении тех, кто предлагал взятку, возбуждается уголовное дело. Так, по данным Речицкого, только за последние два месяца возбуждено более 25 уголовных дел по статье 291 УК РФ ("дача взятки"). "Подчеркиваю, каждая предлагаемая сумма сотруднику в соответствии с моим приказом возвращается в том объеме, в котором предлагал взяткодатель", - уточнил он. Всего за первую половину 2025 года, по данным начальника областного главка МВД, было выявлено 767 преступлений коррупционной направленности, причем значительная часть в сфере экономики. Пресечено 260 фактов взяток, 135 из которых выявили сотрудники органов внутренних дел.
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток
Ростовским полицейским начали компенсировать взятки, от которых они отказались
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. Сотрудникам полиции Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались, сообщил журналистам начальник ГУМВД России по Ростовской области Александр Речицкий.
"В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий", - сказал он.
При этом, по его словам, в отношении тех, кто предлагал взятку, возбуждается уголовное дело. Так, по данным Речицкого, только за последние два месяца возбуждено более 25 уголовных дел по статье 291 УК РФ
("дача взятки").
"Подчеркиваю, каждая предлагаемая сумма сотруднику в соответствии с моим приказом возвращается в том объеме, в котором предлагал взяткодатель", - уточнил он.
Всего за первую половину 2025 года, по данным начальника областного главка МВД, было выявлено 767 преступлений коррупционной направленности, причем значительная часть в сфере экономики. Пресечено 260 фактов взяток, 135 из которых выявили сотрудники органов внутренних дел.