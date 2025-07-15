https://ria.ru/20250715/vzryv-2029315525.html
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 15.07.2025
В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одесской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:54:00+03:00
2025-07-15T18:54:00+03:00
2025-07-15T18:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
россия
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". В Одесской области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Одесской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250624/podpole-2025015900.html
одесская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога