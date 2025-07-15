https://ria.ru/20250715/vzryv-2029315525.html

В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 15.07.2025

В Одесской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Одесской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:54:00+03:00

2025-07-15T18:54:00+03:00

2025-07-15T18:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесская область

россия

дмитрий песков

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". В Одесской области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Одесской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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одесская область, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины