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В Кривом Роге и Николаеве прогремели взрывы
В Кривом Роге и Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 15.07.2025
В Кривом Роге и Николаеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины и Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:02:00+03:00
2025-07-15T00:02:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины и Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской и Николаевской областях около четырех часов."В Кривом Роге слышно звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Позднее телеканал сообщил о взрыве в Николаеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html
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В Кривом Роге и Николаеве прогремели взрывы
В Кривом Роге и Николаеве после воздушной тревоги прогремели взрывы