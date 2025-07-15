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Житель Нижнего Новгорода получил 7 лет колонии за вымогательство
Житель Нижнего Новгорода получил 7 лет колонии за вымогательство - РИА Новости, 15.07.2025
Житель Нижнего Новгорода получил 7 лет колонии за вымогательство
Выдававший себя за сотрудника ФСБ житель Нижнего Новгорода осужден на 7 лет колонии строгого режима за вымогательство 1 миллиона рублей у полицейского, сообщило РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:13:00+03:00
2025-07-15T17:13:00+03:00
2025-07-15T17:13:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Выдававший себя за сотрудника ФСБ житель Нижнего Новгорода осужден на 7 лет колонии строгого режима за вымогательство 1 миллиона рублей у полицейского, сообщило УФСБ региона. Установлено, что мужчина под видом сотрудника ФСБ России, угрожая насилием, вымогал у сотрудника МВД за мнимый игровой долг свыше 1 миллиона рублей. Лжесотрудник ФСБ был задержан с поличным. По месту его жительства изъяты денежные средства и одна единица стрелкового оружия. Следственным управлением СК России по Нижегородской области были возбуждены уголовные дела по статье 163 УК РФ (вымогательство) и статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия). До оглашения приговора мужчина находился под стражей. "Судом нижегородцу назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250707/stavropole-2027653713.html
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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Нижнего Новгорода получил 7 лет колонии за вымогательство
Выдававший себя за сотрудника ФСБ мужчина получил 7 лет за вымогательство