https://ria.ru/20250715/vymogatelstvo-2029287123.html

Житель Нижнего Новгорода получил 7 лет колонии за вымогательство

Житель Нижнего Новгорода получил 7 лет колонии за вымогательство - РИА Новости, 15.07.2025

Житель Нижнего Новгорода получил 7 лет колонии за вымогательство

Выдававший себя за сотрудника ФСБ житель Нижнего Новгорода осужден на 7 лет колонии строгого режима за вымогательство 1 миллиона рублей у полицейского, сообщило РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:13:00+03:00

2025-07-15T17:13:00+03:00

2025-07-15T17:13:00+03:00

происшествия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Выдававший себя за сотрудника ФСБ житель Нижнего Новгорода осужден на 7 лет колонии строгого режима за вымогательство 1 миллиона рублей у полицейского, сообщило УФСБ региона. Установлено, что мужчина под видом сотрудника ФСБ России, угрожая насилием, вымогал у сотрудника МВД за мнимый игровой долг свыше 1 миллиона рублей. Лжесотрудник ФСБ был задержан с поличным. По месту его жительства изъяты денежные средства и одна единица стрелкового оружия. Следственным управлением СК России по Нижегородской области были возбуждены уголовные дела по статье 163 УК РФ (вымогательство) и статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия). До оглашения приговора мужчина находился под стражей. "Судом нижегородцу назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250707/stavropole-2027653713.html

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нижний новгород

нижегородская область

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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)