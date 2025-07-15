https://ria.ru/20250715/vsu-2029274864.html

Полковника ВСУ заподозрили в растрате при закупках древесины

Полковника ВСУ заподозрили в растрате при закупках древесины - РИА Новости, 15.07.2025

Полковника ВСУ заподозрили в растрате при закупках древесины

Полковник ВСУ подозревается в растрате более чем 2,9 миллиона гривен (69,3 тысячи долларов) при закупках древесины, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:27:00+03:00

2025-07-15T16:27:00+03:00

2025-07-15T16:28:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152007/09/1520070917_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_209fafe452c09587330a2fba5c19b641.jpg

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Полковник ВСУ подозревается в растрате более чем 2,9 миллиона гривен (69,3 тысячи долларов) при закупках древесины, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "Полковник ВСУ подозревается в растрате бюджетных средств более чем на 2,9 миллиона гривен… Речь идет о растрате бюджетных средств путем совершения противоправных действий во время государственных закупок древесины на нужды ВСУ, что повлекло убытки на сумму ориентировочно более 2,9 млн гривен. Сейчас прокуроры направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офисе генпрокурора. Имя фигуранта в публикации не названо. Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.

https://ria.ru/20250710/sbu-2028393275.html

https://ria.ru/20250707/kiev-2027568167.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины