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Полковника ВСУ заподозрили в растрате при закупках древесины - РИА Новости, 15.07.2025
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16:27 15.07.2025 (обновлено: 16:28 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/vsu-2029274864.html
Полковника ВСУ заподозрили в растрате при закупках древесины
Полковника ВСУ заподозрили в растрате при закупках древесины - РИА Новости, 15.07.2025
Полковника ВСУ заподозрили в растрате при закупках древесины
Полковник ВСУ подозревается в растрате более чем 2,9 миллиона гривен (69,3 тысячи долларов) при закупках древесины, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Полковник ВСУ подозревается в растрате более чем 2,9 миллиона гривен (69,3 тысячи долларов) при закупках древесины, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "Полковник ВСУ подозревается в растрате бюджетных средств более чем на 2,9 миллиона гривен… Речь идет о растрате бюджетных средств путем совершения противоправных действий во время государственных закупок древесины на нужды ВСУ, что повлекло убытки на сумму ориентировочно более 2,9 млн гривен. Сейчас прокуроры направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офисе генпрокурора. Имя фигуранта в публикации не названо. Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
https://ria.ru/20250710/sbu-2028393275.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Полковника ВСУ заподозрили в растрате при закупках древесины

Полковника ВСУ заподозрили в растрате почти $70 тысяч при закупках древесины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Полковник ВСУ подозревается в растрате более чем 2,9 миллиона гривен (69,3 тысячи долларов) при закупках древесины, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"Полковник ВСУ подозревается в растрате бюджетных средств более чем на 2,9 миллиона гривен… Речь идет о растрате бюджетных средств путем совершения противоправных действий во время государственных закупок древесины на нужды ВСУ, что повлекло убытки на сумму ориентировочно более 2,9 млн гривен. Сейчас прокуроры направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офисе генпрокурора.
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Имя фигуранта в публикации не названо.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
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