https://ria.ru/20250715/vsu-2029186017.html
Рогов рассказал, как освобождение Малиновки отразится на ВСУ
Рогов рассказал, как освобождение Малиновки отразится на ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025
Рогов рассказал, как освобождение Малиновки отразится на ВСУ
Освобождение села Малиновка означает, что российские войска подбираются к городу Гуляйполе - одному из ключевых опорных пунктов оборонительной линии ВСУ в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:57:00+03:00
2025-07-15T10:57:00+03:00
2025-07-15T10:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Освобождение села Малиновка означает, что российские войска подбираются к городу Гуляйполе - одному из ключевых опорных пунктов оборонительной линии ВСУ в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне Минобороны сообщило, что в ходе активных и решительных боевых действий военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области. "Гуляйполе является одним из ключевых опорных пунктов оборонительной линии оккупантов в Запорожской области, поэтому освобождение Малиновки добавит паники и чувства тревоги боевикам ВСУ. Наши войска начинают постепенно брать в обхват Гуляйполе", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал, как освобождение Малиновки отразится на ВСУ
Освобождение Малиновки добавит паники и тревоги ВСУ за Гуляйполе