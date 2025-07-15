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Рогов рассказал, как освобождение Малиновки отразится на ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/vsu-2029186017.html
Рогов рассказал, как освобождение Малиновки отразится на ВСУ
Рогов рассказал, как освобождение Малиновки отразится на ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025
Рогов рассказал, как освобождение Малиновки отразится на ВСУ
Освобождение села Малиновка означает, что российские войска подбираются к городу Гуляйполе - одному из ключевых опорных пунктов оборонительной линии ВСУ в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:57:00+03:00
2025-07-15T10:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Освобождение села Малиновка означает, что российские войска подбираются к городу Гуляйполе - одному из ключевых опорных пунктов оборонительной линии ВСУ в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне Минобороны сообщило, что в ходе активных и решительных боевых действий военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области. "Гуляйполе является одним из ключевых опорных пунктов оборонительной линии оккупантов в Запорожской области, поэтому освобождение Малиновки добавит паники и чувства тревоги боевикам ВСУ. Наши войска начинают постепенно брать в обхват Гуляйполе", - сказал Рогов.
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал, как освобождение Малиновки отразится на ВСУ

Освобождение Малиновки добавит паники и тревоги ВСУ за Гуляйполе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Освобождение села Малиновка означает, что российские войска подбираются к городу Гуляйполе - одному из ключевых опорных пунктов оборонительной линии ВСУ в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Накануне Минобороны сообщило, что в ходе активных и решительных боевых действий военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области.
"Гуляйполе является одним из ключевых опорных пунктов оборонительной линии оккупантов в Запорожской области, поэтому освобождение Малиновки добавит паники и чувства тревоги боевикам ВСУ. Наши войска начинают постепенно брать в обхват Гуляйполе", - сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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