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Рогов рассказал, как освобождение Малиновки отразится на ВСУ

Рогов рассказал, как освобождение Малиновки отразится на ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025

Рогов рассказал, как освобождение Малиновки отразится на ВСУ

Освобождение села Малиновка означает, что российские войска подбираются к городу Гуляйполе - одному из ключевых опорных пунктов оборонительной линии ВСУ в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:57:00+03:00

2025-07-15T10:57:00+03:00

2025-07-15T10:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Освобождение села Малиновка означает, что российские войска подбираются к городу Гуляйполе - одному из ключевых опорных пунктов оборонительной линии ВСУ в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне Минобороны сообщило, что в ходе активных и решительных боевых действий военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области. "Гуляйполе является одним из ключевых опорных пунктов оборонительной линии оккупантов в Запорожской области, поэтому освобождение Малиновки добавит паники и чувства тревоги боевикам ВСУ. Наши войска начинают постепенно брать в обхват Гуляйполе", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины