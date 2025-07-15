https://ria.ru/20250715/vrachi-2029152187.html

Мальчику, на которого в Сочи напали хаски, сделали пластическую операцию

Мальчику, на которого в Сочи напали хаски, сделали пластическую операцию - РИА Новости, 15.07.2025

Мальчику, на которого в Сочи напали хаски, сделали пластическую операцию

Врачи Российской детской клинической больницы в Москве провели шестичасовую пластическую операцию по восстановлению костей носа мальчику, на которого в феврале... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T07:42:00+03:00

2025-07-15T07:42:00+03:00

2025-07-15T07:42:00+03:00

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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Врачи Российской детской клинической больницы в Москве провели шестичасовую пластическую операцию по восстановлению костей носа мальчику, на которого в феврале напали собаки породы хаски в сочинском СНТ "Авиатор", рассказал РИА Новости отец ребенка Валентин Королев. "Восстановили нос, взяли со лба костную ткань и из нее сделали, полностью восстановили нос. Операция длилась 6 часов", - сказал Королев, отвечая на вопрос РИА Новости о деталях операции. В начале июня врачи устанавливали мальчику экспандер на лоб - это было необходимо для растяжения кожи лица перед проведением пластических операций. Ребенок, по словам отца, чувствует себя нормально, и уже находится в палате вместе с ним. Послеоперационная реабилитация займет ещё около трёх недель, сказал Королев РИА Новости, однако в будущем его сыну может потребоваться коррекция носа. "И потом будут восстанавливать верхнюю губу", - добавил Королев. Ранее он сообщал, что сложная пластика верхней губы будет проходить в несколько этапов. По данным следствия, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе рассказал, что перед этим не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили. Мальчика в начале марта перевезли в Москву, где ему делают пластические операции по восстановлению мягких тканей лица, лечение проходит в несколько этапов с перерывами. Суд в Сочи в мае приговорил владельца хаски к полутора годам ограничения свободы.

https://ria.ru/20250228/sobaka-2002159157.html

https://ria.ru/20250118/lechenie-1994367590.html

https://ria.ru/20250402/malchik-2008981783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, краснодар, сочи