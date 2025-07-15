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Мальчику, на которого в Сочи напали хаски, сделали пластическую операцию - РИА Новости, 15.07.2025
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07:42 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/vrachi-2029152187.html
Мальчику, на которого в Сочи напали хаски, сделали пластическую операцию
Мальчику, на которого в Сочи напали хаски, сделали пластическую операцию - РИА Новости, 15.07.2025
Мальчику, на которого в Сочи напали хаски, сделали пластическую операцию
Врачи Российской детской клинической больницы в Москве провели шестичасовую пластическую операцию по восстановлению костей носа мальчику, на которого в феврале... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:42:00+03:00
2025-07-15T07:42:00+03:00
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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Врачи Российской детской клинической больницы в Москве провели шестичасовую пластическую операцию по восстановлению костей носа мальчику, на которого в феврале напали собаки породы хаски в сочинском СНТ "Авиатор", рассказал РИА Новости отец ребенка Валентин Королев. "Восстановили нос, взяли со лба костную ткань и из нее сделали, полностью восстановили нос. Операция длилась 6 часов", - сказал Королев, отвечая на вопрос РИА Новости о деталях операции. В начале июня врачи устанавливали мальчику экспандер на лоб - это было необходимо для растяжения кожи лица перед проведением пластических операций. Ребенок, по словам отца, чувствует себя нормально, и уже находится в палате вместе с ним. Послеоперационная реабилитация займет ещё около трёх недель, сказал Королев РИА Новости, однако в будущем его сыну может потребоваться коррекция носа. "И потом будут восстанавливать верхнюю губу", - добавил Королев. Ранее он сообщал, что сложная пластика верхней губы будет проходить в несколько этапов. По данным следствия, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе рассказал, что перед этим не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили. Мальчика в начале марта перевезли в Москву, где ему делают пластические операции по восстановлению мягких тканей лица, лечение проходит в несколько этапов с перерывами. Суд в Сочи в мае приговорил владельца хаски к полутора годам ограничения свободы.
https://ria.ru/20250228/sobaka-2002159157.html
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общество, москва, краснодар, сочи
Общество, Москва, Краснодар, Сочи
Мальчику, на которого в Сочи напали хаски, сделали пластическую операцию

Врачи в Москве восстановили кости носа мальчику, на которого напали хаски в Сочи

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Хирурги во время операции. Архивное фото
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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Врачи Российской детской клинической больницы в Москве провели шестичасовую пластическую операцию по восстановлению костей носа мальчику, на которого в феврале напали собаки породы хаски в сочинском СНТ "Авиатор", рассказал РИА Новости отец ребенка Валентин Королев.
"Восстановили нос, взяли со лба костную ткань и из нее сделали, полностью восстановили нос. Операция длилась 6 часов", - сказал Королев, отвечая на вопрос РИА Новости о деталях операции.
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В начале июня врачи устанавливали мальчику экспандер на лоб - это было необходимо для растяжения кожи лица перед проведением пластических операций.
Ребенок, по словам отца, чувствует себя нормально, и уже находится в палате вместе с ним. Послеоперационная реабилитация займет ещё около трёх недель, сказал Королев РИА Новости, однако в будущем его сыну может потребоваться коррекция носа.
"И потом будут восстанавливать верхнюю губу", - добавил Королев.
Ранее он сообщал, что сложная пластика верхней губы будет проходить в несколько этапов.
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Мальчика в начале марта перевезли в Москву, где ему делают пластические операции по восстановлению мягких тканей лица, лечение проходит в несколько этапов с перерывами. Суд в Сочи в мае приговорил владельца хаски к полутора годам ограничения свободы.
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