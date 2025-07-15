https://ria.ru/20250715/vrach-2029138537.html

Врач рассказала, как предотвратить диабет второго типа

Врач рассказала, как предотвратить диабет второго типа - РИА Новости, 15.07.2025

Врач рассказала, как предотвратить диабет второго типа

Притормозить развитие сахарного диабета второго типа могут правильный рацион и физическая активность, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, заведующий РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T03:33:00+03:00

2025-07-15T03:33:00+03:00

2025-07-15T11:08:00+03:00

общество

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екатерина дудинская

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Притормозить развитие сахарного диабета второго типа могут правильный рацион и физическая активность, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, заведующий лабораторией возрастных метаболических и эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Екатерина Дудинская.Специалист отметила, что эта болезнь продолжает стремительно распространяться, превратившись в одну из главных медицинских проблем современности."Среди главных факторов риска — возраст старше 45 лет, низкая физическая активность, питание продуктами с большим содержанием углеводов и трансжиров (фастфуд и полуфабрикаты), болезни ЖКТ, артериальная гипертония, а также гестационный диабет в анамнезе. Но особенно тревожит наследственность. Если у близких родственников был диабет 2-го типа, ваш риск возрастает до 40–45%. Игнорировать это нельзя", — рассказала врач.Она подчеркнула, что основу предупреждения сахарного диабета второго типа составляют не таблетки, а питание, движение и контроль веса, это снижает риск заболевания в разы."Данные международных исследований впечатляют: у пациентов с предиабетом, серьезно изменивших образ жизни, вероятность развития болезни сократилась на 70% — вдвое эффективнее, чем при приеме метформина", — добавила Дудинская. По словам медика, современная диетология стала гибче: полных запретов нет, но сладости и изделия из белой муки лучше минимизировать, если есть их в большом количестве, не сработают даже самые лучшие препараты."Особую опасность представляют "быстрые углеводы" — белый хлеб, выпечка из муки тонкого помола. Она практически мгновенно поступает в кровь, вызывая резкий скачок сахара. Ни одно лекарство не успеет его "поймать", — отметила врач.Альтернативой таким продуктам питания выступают цельнозерновые продукты, они усваиваются медленнее, не провоцируя гликемических "качелей", пояснила специалист. Речь идет не только о хлебе, но и о блинах, пирогах, пельменях. Эти продукты не стоит употреблять ежедневно, посоветовала собеседница агентства."Сахарный диабет второго типа еще называют "ускоренным старением", однако правильный рацион и физическая активность могут значительно притормозить этот процесс. Питание при диабете — эталон здоровья, полезный абсолютно всем", — заключила Дудинская.Диабет второго типа — серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин.

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https://ria.ru/20250530/diabet-2019884512.html

https://ria.ru/20250601/endokrinolog-2020211893.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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