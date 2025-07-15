https://ria.ru/20250715/vostok-2029264186.html

НАТО при расширении на восток споткнулась об Украину, заявил Лавров

НАТО при расширении на восток споткнулась об Украину, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025

НАТО при расширении на восток споткнулась об Украину, заявил Лавров

НАТО в продвижении своей инфраструктуры на восток "споткнулась" об Украину, при этом продолжает делать вид, что "доведет дело до конца", заявил глава МИД России РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:42:00+03:00

2025-07-15T15:42:00+03:00

2025-07-15T15:42:00+03:00

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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. НАТО в продвижении своей инфраструктуры на восток "споткнулась" об Украину, при этом продолжает делать вид, что "доведет дело до конца", заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам Лаврова, требование США от своих союзников определиться, как они будут помогать Тайваню в случае конфликта, а также проведение учений в Австралии - это не новый виток напряженности вокруг страны, а новая фаза так называемых "индо-тихоокеанских стратегий", которые заключаются в стремлении НАТО в продвижении своей инфраструктуры на Востоке, создании альянсов "с ядерной начинкой", как, например, AUKUS. "Весь этот процесс отражает агрессивное продвижение НАТО на восток: они хотели поглотить Украину, споткнулись, но продолжают делать вид, что обязательно доведут дело до конца", - сказал российский министр иностранных дел на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС, которое проходит во вторник в городе Тяньцзинь. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В российском МИД подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа Штатами оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности КНР" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Китайские власти считают Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости острова соблюдают, в частности, и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайванем тесные контакты в разных сферах и поставляют ему оружие.

https://ria.ru/20250715/pmr--2029179241.html

https://ria.ru/20250714/nato-2029120128.html

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в мире, тайвань, россия, сша, сергей лавров, нато, шос