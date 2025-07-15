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Минобороны рассказало о продвижении войск "Востока" - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 15.07.2025 (обновлено: 13:06 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/vostok-2029210298.html
Минобороны рассказало о продвижении войск "Востока"
Минобороны рассказало о продвижении войск "Востока" - РИА Новости, 15.07.2025
Минобороны рассказало о продвижении войск "Востока"
Подразделения российской группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперёд, улучшая тактические позиции на южнодонецком направлении, сообщило министерство... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:32:00+03:00
2025-07-15T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперёд, улучшая тактические позиции на южнодонецком направлении, сообщило министерство обороны РФ.Во вторник МО РФ сообщило, что военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили село Воскресенка в ДНР."Подразделения группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперёд, улучшая тактические позиции на южнодонецком направлении", - подчеркивается в сообщении МО РФ.Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы подразделений "Востока" при освобождении Воскресенки и развернутые в селе государственные флаги РФ.
https://ria.ru/20250715/petrovka-2029210997.html
россия
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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о продвижении войск "Востока"

МО РФ: войска "Востока" успешно продвигаются вперед на южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперёд, улучшая тактические позиции на южнодонецком направлении, сообщило министерство обороны РФ.
Во вторник МО РФ сообщило, что военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили село Воскресенка в ДНР.
"Подразделения группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперёд, улучшая тактические позиции на южнодонецком направлении", - подчеркивается в сообщении МО РФ.
Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы подразделений "Востока" при освобождении Воскресенки и развернутые в селе государственные флаги РФ.
Флаг России в освобожденной Петровке в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Появились кадры с российским флагом в освобожденной Петровке в ДНР
12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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