https://ria.ru/20250715/vostok-2029210298.html
Минобороны рассказало о продвижении войск "Востока"
Минобороны рассказало о продвижении войск "Востока" - РИА Новости, 15.07.2025
Минобороны рассказало о продвижении войск "Востока"
Подразделения российской группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперёд, улучшая тактические позиции на южнодонецком направлении, сообщило министерство... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:32:00+03:00
2025-07-15T12:32:00+03:00
2025-07-15T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперёд, улучшая тактические позиции на южнодонецком направлении, сообщило министерство обороны РФ.Во вторник МО РФ сообщило, что военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили село Воскресенка в ДНР."Подразделения группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперёд, улучшая тактические позиции на южнодонецком направлении", - подчеркивается в сообщении МО РФ.Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы подразделений "Востока" при освобождении Воскресенки и развернутые в селе государственные флаги РФ.
https://ria.ru/20250715/petrovka-2029210997.html
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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о продвижении войск "Востока"
МО РФ: войска "Востока" успешно продвигаются вперед на южнодонецком направлении