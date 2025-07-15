https://ria.ru/20250715/vostok-2029210298.html

Минобороны рассказало о продвижении войск "Востока"

Минобороны рассказало о продвижении войск "Востока" - РИА Новости, 15.07.2025

Минобороны рассказало о продвижении войск "Востока"

Подразделения российской группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперёд, улучшая тактические позиции на южнодонецком направлении, сообщило министерство... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:32:00+03:00

2025-07-15T12:32:00+03:00

2025-07-15T13:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперёд, улучшая тактические позиции на южнодонецком направлении, сообщило министерство обороны РФ.Во вторник МО РФ сообщило, что военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили село Воскресенка в ДНР."Подразделения группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперёд, улучшая тактические позиции на южнодонецком направлении", - подчеркивается в сообщении МО РФ.Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы подразделений "Востока" при освобождении Воскресенки и развернутые в селе государственные флаги РФ.

https://ria.ru/20250715/petrovka-2029210997.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)