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После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте - РИА Новости, 15.07.2025
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15:47 15.07.2025 (обновлено: 15:50 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/voronezh-2029265353.html
После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте
После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте - РИА Новости, 15.07.2025
После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА по Воронежу, следствие устанавливает выполнявших приказ украинских военных и их командиров, сообщила РИА... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:47:00+03:00
2025-07-15T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА по Воронежу, следствие устанавливает выполнявших приказ украинских военных и их командиров, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (часть 2 статьи 205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях", - сказала она.По данным СК, не менее 15 БПЛА самолетного типа, снаряженных взрывными устройствами с высокими поражающими свойствами, были направлены украинскими националистами на объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора в Воронежской области. Отмечается, что в результате в Воронеже повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, а также объекты инфраструктуры Репьёвского и Новоусманского районов. Подчеркивается, что за медпомощью обратились не менее 19 человек, в том числе четверо детей.Добавляется, что в Белгородской области с помощью БПЛА были атакованы гражданские объекты - в результате повреждено здание Октябрьского районного суда Белгорода, а женщина, находившаяся в здании, получила ранение."В рамках уголовных дел устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их", - подчеркнула Петренко.
https://ria.ru/20250715/zhitelnitsa-2029231285.html
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воронеж, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте

СК завел уголовное дело после атаки украинских БПЛА на Воронеж

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоврежденный дом после падения беспилотника самолетного типа в Воронеже
Поврежденный дом после падения беспилотника самолетного типа в Воронеже - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА по Воронежу, следствие устанавливает выполнявших приказ украинских военных и их командиров, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (часть 2 статьи 205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях", - сказала она.
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По данным СК, не менее 15 БПЛА самолетного типа, снаряженных взрывными устройствами с высокими поражающими свойствами, были направлены украинскими националистами на объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора в Воронежской области. Отмечается, что в результате в Воронеже повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, а также объекты инфраструктуры Репьёвского и Новоусманского районов. Подчеркивается, что за медпомощью обратились не менее 19 человек, в том числе четверо детей.
Добавляется, что в Белгородской области с помощью БПЛА были атакованы гражданские объекты - в результате повреждено здание Октябрьского районного суда Белгорода, а женщина, находившаяся в здании, получила ранение.
"В рамках уголовных дел устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их", - подчеркнула Петренко.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссия
 
 
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