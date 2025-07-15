https://ria.ru/20250715/voronezh-2029265353.html
После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте
После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте - РИА Новости, 15.07.2025
После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА по Воронежу, следствие устанавливает выполнявших приказ украинских военных и их командиров, сообщила РИА... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:47:00+03:00
2025-07-15T15:47:00+03:00
2025-07-15T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029250033_0:0:1225:689_1920x0_80_0_0_6e95f6b2d9575eebd67c646986e26d0a.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА по Воронежу, следствие устанавливает выполнявших приказ украинских военных и их командиров, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (часть 2 статьи 205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях", - сказала она.По данным СК, не менее 15 БПЛА самолетного типа, снаряженных взрывными устройствами с высокими поражающими свойствами, были направлены украинскими националистами на объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора в Воронежской области. Отмечается, что в результате в Воронеже повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, а также объекты инфраструктуры Репьёвского и Новоусманского районов. Подчеркивается, что за медпомощью обратились не менее 19 человек, в том числе четверо детей.Добавляется, что в Белгородской области с помощью БПЛА были атакованы гражданские объекты - в результате повреждено здание Октябрьского районного суда Белгорода, а женщина, находившаяся в здании, получила ранение."В рамках уголовных дел устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их", - подчеркнула Петренко.
https://ria.ru/20250715/zhitelnitsa-2029231285.html
https://ria.ru/20250715/voronezh-2029169573.html
воронеж
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029250033_213:0:1132:689_1920x0_80_0_0_33284a52f08e28fa4400097f1d2e57b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте
СК завел уголовное дело после атаки украинских БПЛА на Воронеж