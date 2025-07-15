https://ria.ru/20250715/voronezh-2029265353.html

После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте

После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте - РИА Новости, 15.07.2025

После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА по Воронежу, следствие устанавливает выполнявших приказ украинских военных и их командиров, сообщила РИА... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:47:00+03:00

2025-07-15T15:47:00+03:00

2025-07-15T15:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА по Воронежу, следствие устанавливает выполнявших приказ украинских военных и их командиров, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (часть 2 статьи 205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях", - сказала она.По данным СК, не менее 15 БПЛА самолетного типа, снаряженных взрывными устройствами с высокими поражающими свойствами, были направлены украинскими националистами на объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора в Воронежской области. Отмечается, что в результате в Воронеже повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, а также объекты инфраструктуры Репьёвского и Новоусманского районов. Подчеркивается, что за медпомощью обратились не менее 19 человек, в том числе четверо детей.Добавляется, что в Белгородской области с помощью БПЛА были атакованы гражданские объекты - в результате повреждено здание Октябрьского районного суда Белгорода, а женщина, находившаяся в здании, получила ранение."В рамках уголовных дел устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их", - подчеркнула Петренко.

https://ria.ru/20250715/zhitelnitsa-2029231285.html

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воронеж, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия