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СМИ: в Николаеве сотрудники военкомата избили мужчину ногами
СМИ: в Николаеве сотрудники военкомата избили мужчину ногами - РИА Новости, 15.07.2025
СМИ: в Николаеве сотрудники военкомата избили мужчину ногами
Сотрудники военкомата в Николаеве на юге Украины при мобилизации били мужчину ногами, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:42:00+03:00
2025-07-15T16:42:00+03:00
2025-07-15T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Николаеве на юге Украины при мобилизации били мужчину ногами, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Николаеве сотрудники ТЦК (военкомата – ред.) били мужчину ногами и дверями авто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
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Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: в Николаеве сотрудники военкомата избили мужчину ногами
Сотрудники военкомата в Николаеве избили мужчину ногами во время мобилизации