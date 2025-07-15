https://ria.ru/20250715/voenkomat-2029278599.html

СМИ: в Николаеве сотрудники военкомата избили мужчину ногами

СМИ: в Николаеве сотрудники военкомата избили мужчину ногами - РИА Новости, 15.07.2025

СМИ: в Николаеве сотрудники военкомата избили мужчину ногами

Сотрудники военкомата в Николаеве на юге Украины при мобилизации били мужчину ногами, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:42:00+03:00

2025-07-15T16:42:00+03:00

2025-07-15T16:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

украина

дмитрий лубинец

страна.ua

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029282822_0:0:467:263_1920x0_80_0_0_4bb0ef9fdf5b74c77121bfdfaf6eb215.jpg

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Николаеве на юге Украины при мобилизации били мужчину ногами, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Николаеве сотрудники ТЦК (военкомата – ред.) били мужчину ногами и дверями авто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026128991.html

николаев (украина)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаев (украина), украина, дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины