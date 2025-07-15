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СМИ: в Николаеве сотрудники военкомата избили мужчину ногами - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 15.07.2025 (обновлено: 16:57 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/voenkomat-2029278599.html
СМИ: в Николаеве сотрудники военкомата избили мужчину ногами
СМИ: в Николаеве сотрудники военкомата избили мужчину ногами - РИА Новости, 15.07.2025
СМИ: в Николаеве сотрудники военкомата избили мужчину ногами
Сотрудники военкомата в Николаеве на юге Украины при мобилизации били мужчину ногами, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:42:00+03:00
2025-07-15T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украина
дмитрий лубинец
страна.ua
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Николаеве на юге Украины при мобилизации били мужчину ногами, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Николаеве сотрудники ТЦК (военкомата – ред.) били мужчину ногами и дверями авто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026128991.html
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николаев (украина), украина, дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: в Николаеве сотрудники военкомата избили мужчину ногами

Сотрудники военкомата в Николаеве избили мужчину ногами во время мобилизации

© СоцсетиСотрудники военкомата в Николаеве при мобилизации били мужчину ногами
Сотрудники военкомата в Николаеве при мобилизации били мужчину ногами - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Соцсети
Сотрудники военкомата в Николаеве при мобилизации били мужчину ногами
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Николаеве на юге Украины при мобилизации били мужчину ногами, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Николаеве сотрудники ТЦК (военкомата – ред.) били мужчину ногами и дверями авто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)УкраинаДмитрий ЛубинецСтрана.uaВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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