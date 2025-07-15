В Румынии признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы
У Румынии нет доказательств вмешательства РФ в выборы президента
© AP Photo / Andreea AlexandruМужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии
© AP Photo / Andreea Alexandru
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Представитель Высшего совета национальной обороны Румынии заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в президентские выборы 2024 года, передает информационный портал HotNews.ro.
В ноябре прошлого года румынские власти отменили результаты президентских выборов, ссылаясь на возможное внешнее вмешательство со стороны России. Решение вызвало критику со стороны оппозиции и части международного сообщества.
"У нас нет доказательств вмешательства (России в выборы главы государства в Румынии - ред.)", - приводит HotNews.ro слова представителя Высшего Совета национальной обороны, не называя его имени.
По данным портала, ранее в июне на заседании Совета члены Румынской службы информации и Службы внешней разведки не смогли предоставить дополнительных доказательств российского вмешательства в выборы.
Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета национальной обороны. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
В мае в Румынии прошли новые президентские выборы, победу на них одержал прозападный политик, мэр Бухареста Никушор Дан.