https://ria.ru/20250715/vmeshatelstvo-2029202398.html

В Румынии признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы

В Румынии признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы - РИА Новости, 15.07.2025

В Румынии признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы

Представитель Высшего совета национальной обороны Румынии заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в президентские выборы 2024 года, передает... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:58:00+03:00

2025-07-15T11:58:00+03:00

2025-07-15T11:58:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Представитель Высшего совета национальной обороны Румынии заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в президентские выборы 2024 года, передает информационный портал HotNews.ro. В ноябре прошлого года румынские власти отменили результаты президентских выборов, ссылаясь на возможное внешнее вмешательство со стороны России. Решение вызвало критику со стороны оппозиции и части международного сообщества. "У нас нет доказательств вмешательства (России в выборы главы государства в Румынии - ред.)", - приводит HotNews.ro слова представителя Высшего Совета национальной обороны, не называя его имени. По данным портала, ранее в июне на заседании Совета члены Румынской службы информации и Службы внешней разведки не смогли предоставить дополнительных доказательств российского вмешательства в выборы. Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета национальной обороны. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов. В мае в Румынии прошли новые президентские выборы, победу на них одержал прозападный политик, мэр Бухареста Никушор Дан.

https://ria.ru/20250311/pridnestrove-2004213510.html

https://ria.ru/20250519/peskov-2017804416.html

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