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В Румынии признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы - РИА Новости, 15.07.2025
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11:58 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/vmeshatelstvo-2029202398.html
В Румынии признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы
В Румынии признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы - РИА Новости, 15.07.2025
В Румынии признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы
Представитель Высшего совета национальной обороны Румынии заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в президентские выборы 2024 года, передает... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:58:00+03:00
2025-07-15T11:58:00+03:00
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Представитель Высшего совета национальной обороны Румынии заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в президентские выборы 2024 года, передает информационный портал HotNews.ro. В ноябре прошлого года румынские власти отменили результаты президентских выборов, ссылаясь на возможное внешнее вмешательство со стороны России. Решение вызвало критику со стороны оппозиции и части международного сообщества. "У нас нет доказательств вмешательства (России в выборы главы государства в Румынии - ред.)", - приводит HotNews.ro слова представителя Высшего Совета национальной обороны, не называя его имени. По данным портала, ранее в июне на заседании Совета члены Румынской службы информации и Службы внешней разведки не смогли предоставить дополнительных доказательств российского вмешательства в выборы. Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета национальной обороны. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов. В мае в Румынии прошли новые президентские выборы, победу на них одержал прозападный политик, мэр Бухареста Никушор Дан.
https://ria.ru/20250311/pridnestrove-2004213510.html
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в мире, румыния, россия, сша, никушор дан, нато
В мире, Румыния, Россия, США, Никушор Дан, НАТО
В Румынии признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы

У Румынии нет доказательств вмешательства РФ в выборы президента

© AP Photo / Andreea AlexandruМужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Представитель Высшего совета национальной обороны Румынии заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в президентские выборы 2024 года, передает информационный портал HotNews.ro.
В ноябре прошлого года румынские власти отменили результаты президентских выборов, ссылаясь на возможное внешнее вмешательство со стороны России. Решение вызвало критику со стороны оппозиции и части международного сообщества.
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"У нас нет доказательств вмешательства (России в выборы главы государства в Румынии - ред.)", - приводит HotNews.ro слова представителя Высшего Совета национальной обороны, не называя его имени.
По данным портала, ранее в июне на заседании Совета члены Румынской службы информации и Службы внешней разведки не смогли предоставить дополнительных доказательств российского вмешательства в выборы.
Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета национальной обороны. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
В мае в Румынии прошли новые президентские выборы, победу на них одержал прозападный политик, мэр Бухареста Никушор Дан.
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