Во Владивостоке завершили расследование убийства 2000 года
Во Владивостоке завершили расследование убийства группой лиц в 2000-м году
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного в 2000 году во Владивостоке, завершено, дело направлено прокурору, сообщает СУСК России по Приморскому краю.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2000 году группой лиц в городе Владивостоке. В совершении убийства обвиняются два организатора и исполнитель", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, которые приводит ведомство, в сентябре 2000 года обвиняемые похитили мужчину и его товарища – предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре, чтобы разрешить разногласия в их взаимоотношениях. Фигуранты вывезли двух похищенных в лесной массив пригорода Владивостока, где совершили убийство одного из мужчин. Второго пострадавшего удерживали в помещении на мысе Чуркина, откуда ему удалось сбежать. Опасаясь за свою жизнь, мужчина все эти годы скрывался в другом регионе, добавили в СУСК.
Согласно сообщению ведомства, в 2024 году удалось установить местонахождение потерпевшего. Мужчина предоставил показания, которые уличили фигурантов дела, и в сентябре этого же года организаторы убийства были задержаны, отметили в СУСК. Там же уточнили, что исполнитель убийства в это время находился под стражей по делу об убийстве двух иностранных граждан.
По данным СУСК, расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела и оно направлено прокурору. Сотрудники УМВД России по Приморскому краю осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
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