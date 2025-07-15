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Во Владивостоке завершили расследование убийства 2000 года - РИА Новости, 15.07.2025
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02:35 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/vladivostok-2029136101.html
Во Владивостоке завершили расследование убийства 2000 года
Во Владивостоке завершили расследование убийства 2000 года - РИА Новости, 15.07.2025
Во Владивостоке завершили расследование убийства 2000 года
Расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного в 2000 году во Владивостоке, завершено, дело направлено прокурору, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:35:00+03:00
2025-07-15T02:35:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного в 2000 году во Владивостоке, завершено, дело направлено прокурору, сообщает СУСК России по Приморскому краю. "Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2000 году группой лиц в городе Владивостоке. В совершении убийства обвиняются два организатора и исполнитель", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, которые приводит ведомство, в сентябре 2000 года обвиняемые похитили мужчину и его товарища – предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре, чтобы разрешить разногласия в их взаимоотношениях. Фигуранты вывезли двух похищенных в лесной массив пригорода Владивостока, где совершили убийство одного из мужчин. Второго пострадавшего удерживали в помещении на мысе Чуркина, откуда ему удалось сбежать. Опасаясь за свою жизнь, мужчина все эти годы скрывался в другом регионе, добавили в СУСК. Согласно сообщению ведомства, в 2024 году удалось установить местонахождение потерпевшего. Мужчина предоставил показания, которые уличили фигурантов дела, и в сентябре этого же года организаторы убийства были задержаны, отметили в СУСК. Там же уточнили, что исполнитель убийства в это время находился под стражей по делу об убийстве двух иностранных граждан. По данным СУСК, расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела и оно направлено прокурору. Сотрудники УМВД России по Приморскому краю осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
https://ria.ru/20250714/prigovor-2028964264.html
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происшествия, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия
Во Владивостоке завершили расследование убийства 2000 года

Во Владивостоке завершили расследование убийства группой лиц в 2000-м году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного в 2000 году во Владивостоке, завершено, дело направлено прокурору, сообщает СУСК России по Приморскому краю.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2000 году группой лиц в городе Владивостоке. В совершении убийства обвиняются два организатора и исполнитель", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным следствия, которые приводит ведомство, в сентябре 2000 года обвиняемые похитили мужчину и его товарища – предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре, чтобы разрешить разногласия в их взаимоотношениях. Фигуранты вывезли двух похищенных в лесной массив пригорода Владивостока, где совершили убийство одного из мужчин. Второго пострадавшего удерживали в помещении на мысе Чуркина, откуда ему удалось сбежать. Опасаясь за свою жизнь, мужчина все эти годы скрывался в другом регионе, добавили в СУСК.
Согласно сообщению ведомства, в 2024 году удалось установить местонахождение потерпевшего. Мужчина предоставил показания, которые уличили фигурантов дела, и в сентябре этого же года организаторы убийства были задержаны, отметили в СУСК. Там же уточнили, что исполнитель убийства в это время находился под стражей по делу об убийстве двух иностранных граждан.
По данным СУСК, расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела и оно направлено прокурору. Сотрудники УМВД России по Приморскому краю осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
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