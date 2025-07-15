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Россиянам предлагают повышенную ставку по комбо-вкладам при оформлении ПДС - РИА Новости, 15.07.2025
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14:15 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/vklady-2029237174.html
Россиянам предлагают повышенную ставку по комбо-вкладам при оформлении ПДС
Россиянам предлагают повышенную ставку по комбо-вкладам при оформлении ПДС - РИА Новости, 15.07.2025
Россиянам предлагают повышенную ставку по комбо-вкладам при оформлении ПДС
Российские банки при оформлении комбо-вкладов предлагают клиентам, оформившим программу долгосрочных сбережений, ставку выше, чем по классическим продуктам,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:15:00+03:00
2025-07-15T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские банки при оформлении комбо-вкладов предлагают клиентам, оформившим программу долгосрочных сбережений, ставку выше, чем по классическим продуктам, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. В пресс-службе ВТБ сообщили, что клиенты, оформившие в банке программу долгосрочных сбережений, могут открыть вклад с максимальной доходностью до 23% годовых. "Минимальная сумма депозита - от 30 тысяч рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в программу долгосрочных сбережений. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3,6 или 12 месяцев", - пояснили в банке. Заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков пояснил, что в банке доступен комбо-вклад для участников программы долгосрочных сбережений со ставкой до 25% годовых, где максимальная доходность доступна при оформлении депозита на 3 месяца. "Это хорошая альтернатива классическим сберегательным продуктам, позволяющая совместить накопление будущей пенсии с получением процентов по вкладу здесь и сейчас", - отметил он. В пресс-службе "Почта банка" также подтвердили наличие комбо-вклада на 3 месяца и ПДС, где максимальная ставка составляет 23,7% годовых, при отсутствии ПДС максимальная доходность по вкладу составит 16,2% годовых. "При оформлении комбинированных вкладов ставка выше, чем по классическим продуктам. Однако клиенту необходимо обратить внимание на то, что это краткосрочные вклады при долгосрочных продуктах (ПДС на 15 лет)", - пояснили там. Директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич сообщил о наличии комбо-вклада. "В настоящее время ставка составляет 23,5% при размещении средств на 3 месяца, 21,25% на полгода и 18,25% на один год", - отметил он. Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.
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экономика, россия, "дом.рф", почта банк, абсолют банк
Экономика, Россия, "Дом.РФ", Почта банк, Абсолют Банк
Россиянам предлагают повышенную ставку по комбо-вкладам при оформлении ПДС

Банки предлагают вклады со ставкой до 25% по комбо-вкладам при оформлении ПДС

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские банки при оформлении комбо-вкладов предлагают клиентам, оформившим программу долгосрочных сбережений, ставку выше, чем по классическим продуктам, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
В пресс-службе ВТБ сообщили, что клиенты, оформившие в банке программу долгосрочных сбережений, могут открыть вклад с максимальной доходностью до 23% годовых. "Минимальная сумма депозита - от 30 тысяч рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в программу долгосрочных сбережений. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3,6 или 12 месяцев", - пояснили в банке.
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Заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков пояснил, что в банке доступен комбо-вклад для участников программы долгосрочных сбережений со ставкой до 25% годовых, где максимальная доходность доступна при оформлении депозита на 3 месяца.
"Это хорошая альтернатива классическим сберегательным продуктам, позволяющая совместить накопление будущей пенсии с получением процентов по вкладу здесь и сейчас", - отметил он.
В пресс-службе "Почта банка" также подтвердили наличие комбо-вклада на 3 месяца и ПДС, где максимальная ставка составляет 23,7% годовых, при отсутствии ПДС максимальная доходность по вкладу составит 16,2% годовых.
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"При оформлении комбинированных вкладов ставка выше, чем по классическим продуктам. Однако клиенту необходимо обратить внимание на то, что это краткосрочные вклады при долгосрочных продуктах (ПДС на 15 лет)", - пояснили там.
Директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич сообщил о наличии комбо-вклада. "В настоящее время ставка составляет 23,5% при размещении средств на 3 месяца, 21,25% на полгода и 18,25% на один год", - отметил он.
Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.
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