https://ria.ru/20250715/vk-2029263870.html

VK Fest объявил спикеров лектория в Москве

VK Fest объявил спикеров лектория в Москве - РИА Новости, 15.07.2025

VK Fest объявил спикеров лектория в Москве

Фестиваль представил программу VK Лектория 19 и 20 июля в "Лужниках". Фёдор Бондарчук поучаствует в дискуссии о технологиях в кино, Симона Юнусова, Виктория... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:41:00+03:00

2025-07-15T15:41:00+03:00

2025-07-15T15:41:00+03:00

соцсети

вконтакте

vk fest

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966611814_0:290:2048:1442_1920x0_80_0_0_3ee38c952d9ff697c143945c0263bb08.png

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Фестиваль представил программу VK Лектория 19 и 20 июля в "Лужниках". Фёдор Бондарчук поучаствует в дискуссии о технологиях в кино, Симона Юнусова, Виктория Боня и Седа Каспарова расскажут о воспитании детей, Мария Захарова поделится мнением о цифровой дипломатии, Николай Василенко с Зоей Новиковой обсудят, как работать с фестивалем, который любят все. Другие паблик-токи будут посвящены культурному коду России, музыке и гастротрендам. Посмотреть дискуссии в прямом эфире можно в сообществе VK Fest.VK Лекторий в Москве объединит гостей из разных сфер. В первый день VK Fest режиссёр, продюсер, актёр Фёдор Бондарчук и генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская обсудят новейшие технологии в российском кино. Представитель МИД России Мария Захарова расскажет о дипломатии в эпоху социальных сетей. Директор по дизайну ВКонтакте Артемий Лебедев поговорит с историком архитектуры Айратом Багаутдиновым о том, как сделать целый город и отдельные общественные пространства удобными для жизни.Блогер и редактор кулинарных книг Александр Белькович, предприниматель Дмитрий Левицкий, бренд-шеф Елена Ландэ и ресторатор Уиллиам Ламберти расскажут, кто и как формирует гастротренды. Актриса Мария Третьякова, блогеры ВКонтакте Симона Юнусова и Виктория Боня, эксперт по коммуникациям Седа Каспарова обсудят воспитание детей и способы поддерживать их стремления.Во второй фестивальный день директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев, директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок, инфлюенсер, бизнесвумен Оксана Самойлова и телеведущая Ксения Собчак обсудят, как монетизировать лайки и зарабатывать на партнёрстве. Психотерапевт Василий Бейнарович, автор и ведущий шоу "Образцовое чтение" Константин Образцов, психолог Любовь Розенберг, автор и ведущий проектов "Дневники Лоры Палны", "Мрачные сказки", "Мифы" Дмитрий Лебедев поговорят про популярность тру-крайма.Руководитель VK Fest Зоя Новикова и блогер, человек-улыбка Николай Василенко обсудят особенности российских фестивалей и путь к любви аудитории. Певица и актриса Татьяна Куртукова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева и культуролог Виктория Шелягова поделятся мнением о культурном коде России: от наследия до современных трендов. Автор и исполнитель Akmal' расскажет, как начинающему музыканту продвигаться через соцсети и ТВ-шоу.Прямая трансляция лектория пройдёт в официальном сообществе VK Fest.VK Fest уже состоялся в Челябинске, Сириусе, Казани и Санкт-Петербурге. Завершится фестиваль грандиозным шоу в "Лужниках" 19 и 20 июля. С подробной программой VK Fest в Москве можно ознакомиться в гиде. Билеты и другие новости — на vkfest.ru

https://ria.ru/20250703/moskva-2026898877.html

https://ria.ru/20250630/kazan-2026302055.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

соцсети, вконтакте, vk fest