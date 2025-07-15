https://ria.ru/20250715/vinlab-2029274365.html

"Винлаб" ограничил возможность покупок онлайн и в розничных магазинах

"Винлаб" ограничил возможность покупок онлайн и в розничных магазинах - РИА Новости, 15.07.2025

"Винлаб" ограничил возможность покупок онлайн и в розничных магазинах

Ритейлер "Винлаб" сообщил об ограничении возможности покупок онлайн и в розничных магазинах, также не работает сайт компании в связи с техническими работами. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:24:00+03:00

2025-07-15T16:24:00+03:00

2025-07-15T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ритейлер "Винлаб" сообщил об ограничении возможности покупок онлайн и в розничных магазинах, также не работает сайт компании в связи с техническими работами. "По техническим причинам ограничены возможности покупки онлайн и в магазинах. Наша команда прилагает все усилия для оперативного возобновления работы в полном объеме. Сожалеем о доставленных неудобствах", - говорится в Telegram-канале ритейлера. В свою очередь на сайте компании сообщается о проведении технических работ на сайте "для его оптимизации и улучшения качества обслуживания". Там добавили, что сайт будет недоступен для посещения, оформления заказов и работы в личном кабинете.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вино, экономика