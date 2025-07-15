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"Винлаб" ограничил возможность покупок онлайн и в розничных магазинах - РИА Новости, 15.07.2025
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16:24 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/vinlab-2029274365.html
"Винлаб" ограничил возможность покупок онлайн и в розничных магазинах
"Винлаб" ограничил возможность покупок онлайн и в розничных магазинах - РИА Новости, 15.07.2025
"Винлаб" ограничил возможность покупок онлайн и в розничных магазинах
Ритейлер "Винлаб" сообщил об ограничении возможности покупок онлайн и в розничных магазинах, также не работает сайт компании в связи с техническими работами. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:24:00+03:00
2025-07-15T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ритейлер "Винлаб" сообщил об ограничении возможности покупок онлайн и в розничных магазинах, также не работает сайт компании в связи с техническими работами. "По техническим причинам ограничены возможности покупки онлайн и в магазинах. Наша команда прилагает все усилия для оперативного возобновления работы в полном объеме. Сожалеем о доставленных неудобствах", - говорится в Telegram-канале ритейлера. В свою очередь на сайте компании сообщается о проведении технических работ на сайте "для его оптимизации и улучшения качества обслуживания". Там добавили, что сайт будет недоступен для посещения, оформления заказов и работы в личном кабинете.
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общество, россия, вино, экономика
Общество, Россия, Вино, Экономика
"Винлаб" ограничил возможность покупок онлайн и в розничных магазинах

"Винлаб" ограничил покупки онлайн и в магазинах по техническим причинам

© Fotolia / rupbilderБутылки с вином
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Fotolia / rupbilder
Бутылки с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ритейлер "Винлаб" сообщил об ограничении возможности покупок онлайн и в розничных магазинах, также не работает сайт компании в связи с техническими работами.
"По техническим причинам ограничены возможности покупки онлайн и в магазинах. Наша команда прилагает все усилия для оперативного возобновления работы в полном объеме. Сожалеем о доставленных неудобствах", - говорится в Telegram-канале ритейлера.
В свою очередь на сайте компании сообщается о проведении технических работ на сайте "для его оптимизации и улучшения качества обслуживания".
Там добавили, что сайт будет недоступен для посещения, оформления заказов и работы в личном кабинете.
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