https://ria.ru/20250715/vinlab-2029274365.html
"Винлаб" ограничил возможность покупок онлайн и в розничных магазинах
"Винлаб" ограничил возможность покупок онлайн и в розничных магазинах - РИА Новости, 15.07.2025
"Винлаб" ограничил возможность покупок онлайн и в розничных магазинах
Ритейлер "Винлаб" сообщил об ограничении возможности покупок онлайн и в розничных магазинах, также не работает сайт компании в связи с техническими работами. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:24:00+03:00
2025-07-15T16:24:00+03:00
2025-07-15T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ритейлер "Винлаб" сообщил об ограничении возможности покупок онлайн и в розничных магазинах, также не работает сайт компании в связи с техническими работами. "По техническим причинам ограничены возможности покупки онлайн и в магазинах. Наша команда прилагает все усилия для оперативного возобновления работы в полном объеме. Сожалеем о доставленных неудобствах", - говорится в Telegram-канале ритейлера. В свою очередь на сайте компании сообщается о проведении технических работ на сайте "для его оптимизации и улучшения качества обслуживания". Там добавили, что сайт будет недоступен для посещения, оформления заказов и работы в личном кабинете.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вино, экономика
Общество, Россия, Вино, Экономика
"Винлаб" ограничил возможность покупок онлайн и в розничных магазинах
"Винлаб" ограничил покупки онлайн и в магазинах по техническим причинам