https://ria.ru/20250715/vich-2029210177.html
Почти 1,5 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье
Почти 1,5 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2025
Почти 1,5 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье
Почти 1,5 миллиона человек прошли тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в Московской области с начала года, это на 13 тысяч человек... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:31:00+03:00
2025-07-15T12:31:00+03:00
2025-07-15T12:31:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
вич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804221617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff75208fa7431b748fe3d87b4b93d698.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона человек прошли тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в Московской области с начала года, это на 13 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Пройти тестирование на наличие ВИЧ можно бесплатно и анонимно. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или в региональный центр профилактики и борьбы со СПИД. В пресс-службе напомнили, что центр проводит регулярные выезды мобильных медицинских комплексов. "Такое заболевание, как ВИЧ может длительное время никак не проявлять себя. Именно поэтому важно проходить своевременную диагностику, тем более что она абсолютно бесплатна и анонимна. С начала года тестирование на ВИЧ прошли почти 1,5 миллиона жителей Московской области, что на 13 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20250715/onkotekhnika-2029204010.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804221617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_768db9b6e8ab4ff3be5dbe43c6356a21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), вич
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ВИЧ
Почти 1,5 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье
Около 1,5 млн человек проверились на наличие ВИЧ в Подмосковье с начала года
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона человек прошли тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в Московской области с начала года, это на 13 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Пройти тестирование на наличие ВИЧ можно бесплатно и анонимно. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или в региональный центр профилактики и борьбы со СПИД. В пресс-службе напомнили, что центр проводит регулярные выезды мобильных медицинских комплексов.
"Такое заболевание, как ВИЧ может длительное время никак не проявлять себя. Именно поэтому важно проходить своевременную диагностику, тем более что она абсолютно бесплатна и анонимна. С начала года тестирование на ВИЧ прошли почти 1,5 миллиона жителей Московской области, что на 13 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.