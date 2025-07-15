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Почти 1,5 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2025
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Новости Подмосковья
 
12:31 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/vich-2029210177.html
Почти 1,5 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье
Почти 1,5 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2025
Почти 1,5 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье
Почти 1,5 миллиона человек прошли тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в Московской области с начала года, это на 13 тысяч человек... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:31:00+03:00
2025-07-15T12:31:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
вич
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона человек прошли тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в Московской области с начала года, это на 13 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Пройти тестирование на наличие ВИЧ можно бесплатно и анонимно. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или в региональный центр профилактики и борьбы со СПИД. В пресс-службе напомнили, что центр проводит регулярные выезды мобильных медицинских комплексов. "Такое заболевание, как ВИЧ может длительное время никак не проявлять себя. Именно поэтому важно проходить своевременную диагностику, тем более что она абсолютно бесплатна и анонимна. С начала года тестирование на ВИЧ прошли почти 1,5 миллиона жителей Московской области, что на 13 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
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московская область (подмосковье), вич
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ВИЧ
Почти 1,5 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье

Около 1,5 млн человек проверились на наличие ВИЧ в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник производит экспресс-анализ крови
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник производит экспресс-анализ крови. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона человек прошли тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в Московской области с начала года, это на 13 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Пройти тестирование на наличие ВИЧ можно бесплатно и анонимно. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или в региональный центр профилактики и борьбы со СПИД. В пресс-службе напомнили, что центр проводит регулярные выезды мобильных медицинских комплексов.
"Такое заболевание, как ВИЧ может длительное время никак не проявлять себя. Именно поэтому важно проходить своевременную диагностику, тем более что она абсолютно бесплатна и анонимна. С начала года тестирование на ВИЧ прошли почти 1,5 миллиона жителей Московской области, что на 13 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВИЧ
 
 
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