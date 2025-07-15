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На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетел борт Росавиации
На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетел борт Росавиации - РИА Новости, 15.07.2025
На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетел борт Росавиации
Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:09:00+03:00
2025-07-15T04:09:00+03:00
2025-07-15T04:19:00+03:00
происшествия
охотск
хабаровский край
магадан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В 10.43 (3.43 мск) вылет Ми-8 из поселка Охотск от Росавиации в район поиска", - сказал собеседник агентства.Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток.Представитель ЕДДС Охотского района сообщал РИА Новости, что поиски возобновятся утром, погода в районе нормальная.
https://ria.ru/20250714/signal-2028993625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, охотск, хабаровский край, магадан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Охотск, Хабаровский край, Магадан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетел борт Росавиации
Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8