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На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетел борт Росавиации - РИА Новости, 15.07.2025
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04:09 15.07.2025 (обновлено: 04:19 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/vertolet-2029140386.html
На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетел борт Росавиации
На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетел борт Росавиации - РИА Новости, 15.07.2025
На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетел борт Росавиации
Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:09:00+03:00
2025-07-15T04:19:00+03:00
происшествия
охотск
хабаровский край
магадан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В 10.43 (3.43 мск) вылет Ми-8 из поселка Охотск от Росавиации в район поиска", - сказал собеседник агентства.Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток.Представитель ЕДДС Охотского района сообщал РИА Новости, что поиски возобновятся утром, погода в районе нормальная.
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охотск
хабаровский край
магадан
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происшествия, охотск, хабаровский край, магадан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Охотск, Хабаровский край, Магадан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетел борт Росавиации

Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

© Flickr / Pavel KazachkovВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Flickr / Pavel Kazachkov
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В 10.43 (3.43 мск) вылет Ми-8 из поселка Охотск от Росавиации в район поиска", - сказал собеседник агентства.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток.
Представитель ЕДДС Охотского района сообщал РИА Новости, что поиски возобновятся утром, погода в районе нормальная.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Вертолет Ми-8, пропавший на Дальнем Востоке, не подавал сигнала бедствия
Вчера, 12:39
 
ПроисшествияОхотскХабаровский крайМагаданФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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