https://ria.ru/20250715/vertolet-2029134798.html

Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 - РИА Новости, 15.07.2025

Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

Борт в ближайшее время вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, погода в районе нормальная, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Охотского... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T02:04:00+03:00

2025-07-15T02:04:00+03:00

2025-07-15T02:04:00+03:00

происшествия

охотск

хабаровский край

охотский район

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Борт в ближайшее время вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, погода в районе нормальная, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Охотского района. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток. "В 10.00 (3.00 мск) из Охотска планируется вылет борта на поиски. Погода нормальная, облачность небольшая, дождя и ветра нет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250714/vertolet-2028989420.html

охотск

хабаровский край

охотский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, охотск, хабаровский край, охотский район, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш