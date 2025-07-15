https://ria.ru/20250715/vertolet-2029134798.html
Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 - РИА Новости, 15.07.2025
Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
Борт в ближайшее время вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, погода в районе нормальная, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Охотского... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:04:00+03:00
2025-07-15T02:04:00+03:00
2025-07-15T02:04:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Борт в ближайшее время вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, погода в районе нормальная, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Охотского района. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток. "В 10.00 (3.00 мск) из Охотска планируется вылет борта на поиски. Погода нормальная, облачность небольшая, дождя и ветра нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250714/vertolet-2028989420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, охотск, хабаровский край, охотский район, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Охотск, Хабаровский край, Охотский район, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 возобновят в ближайшее время