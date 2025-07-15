https://ria.ru/20250715/vengriya-2029219823.html

Венгрия инициировала в ЕС обсуждение санкций против Киева за мобилизацию

Венгрия инициировала в ЕС обсуждение санкций против Киева за мобилизацию - РИА Новости, 15.07.2025

Венгрия инициировала в ЕС обсуждение санкций против Киева за мобилизацию

Венгрия инициировала в Брюсселе обсуждение возможности введения санкций Евросоюза против руководства Украины за принудительную мобилизацию граждан, которая... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:05:00+03:00

2025-07-15T13:05:00+03:00

2025-07-15T14:58:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 15 июл — РИА Новости. Венгрия инициировала в Брюсселе обсуждение возможности введения санкций Евросоюза против руководства Украины за принудительную мобилизацию граждан, которая нарушает права человека и в ходе которой погиб закарпатский венгр, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Принудительная мобилизация. Йожеф Шебештьен был забит до смерти во время принудительной мобилизации в Закарпатье. Правительство Венгрии сегодня инициировало в Брюсселе немедленное включение украинского руководства, ответственного за смерть гражданина Венгрии Йожефа Шебештьена, в санкционный список ЕС за нарушения прав человека", — написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Выступая в пятницу утром на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении прав закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию граждан, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "Электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность соцсети Facebook запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250715/evropa-2029218599.html

https://ria.ru/20250711/konflikt-2028528226.html

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в мире, венгрия, украина, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз