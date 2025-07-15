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Раскрыто, чем обернется необоснованное увольнение из-за возраста
Раскрыто, чем обернется необоснованное увольнение из-за возраста - РИА Новости, 15.07.2025
Раскрыто, чем обернется необоснованное увольнение из-за возраста
Увольнение работника в связи с достижением им предпенсионного возраста является необоснованным. За это предусмотрена уголовная ответственность, предупредила в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T03:16:00+03:00
2025-07-15T03:16:00+03:00
2025-07-15T10:32:00+03:00
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московская федерация профсоюзов
валентина захаренкова
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Увольнение работника в связи с достижением им предпенсионного возраста является необоснованным. За это предусмотрена уголовная ответственность, предупредила в разговоре с агентством "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.Человек считается предпенсионером в течение пяти лет до достижения пенсионного возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости."Согласно 144.1 статье УК РФ, за необоснованное увольнение с работы в связи с достижением предпенсионного возраста руководителю организации или работнику, уполномоченного принимать или увольнять сотрудника, могут назначить штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода за период до 18 месяцев. Либо обязательные работы до 360 часов", — указала эксперт.Если предпенсионеру отказывают в приеме на работу из-за возраста, ответственность для работодателя будет такой же.Если работника предпенсионного возврата необоснованно увольняют, он может обратиться с жалобой в профсоюзную организацию, Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд.
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общество, россия, работа, московская федерация профсоюзов, валентина захаренкова, пенсия
Общество, Россия, Работа, Московская федерация профсоюзов, Валентина Захаренкова, Пенсия
Раскрыто, чем обернется необоснованное увольнение из-за возраста
Увольнение из-за предпенсионного возраста чревато уголовной ответственностью