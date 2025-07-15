https://ria.ru/20250715/uvolnenie-2029128513.html

Раскрыто, чем обернется необоснованное увольнение из-за возраста

Раскрыто, чем обернется необоснованное увольнение из-за возраста - РИА Новости, 15.07.2025

Раскрыто, чем обернется необоснованное увольнение из-за возраста

Увольнение работника в связи с достижением им предпенсионного возраста является необоснованным. За это предусмотрена уголовная ответственность, предупредила в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T03:16:00+03:00

2025-07-15T03:16:00+03:00

2025-07-15T10:32:00+03:00

общество

россия

работа

московская федерация профсоюзов

валентина захаренкова

пенсия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Увольнение работника в связи с достижением им предпенсионного возраста является необоснованным. За это предусмотрена уголовная ответственность, предупредила в разговоре с агентством "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.Человек считается предпенсионером в течение пяти лет до достижения пенсионного возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости."Согласно 144.1 статье УК РФ, за необоснованное увольнение с работы в связи с достижением предпенсионного возраста руководителю организации или работнику, уполномоченного принимать или увольнять сотрудника, могут назначить штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода за период до 18 месяцев. Либо обязательные работы до 360 часов", — указала эксперт.Если предпенсионеру отказывают в приеме на работу из-за возраста, ответственность для работодателя будет такой же.Если работника предпенсионного возврата необоснованно увольняют, он может обратиться с жалобой в профсоюзную организацию, Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд.

https://ria.ru/20250704/bolnichnyy-2027074415.html

https://ria.ru/20250627/signaly-2025694878.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, работа, московская федерация профсоюзов, валентина захаренкова, пенсия