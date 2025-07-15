https://ria.ru/20250715/ural-2029333476.html

Мужчину, чьи свиньи "захватили" Ревду, привлекли к ответственности

Мужчину, чьи свиньи "захватили" Ревду, привлекли к ответственности - РИА Новости, 15.07.2025

Мужчину, чьи свиньи "захватили" Ревду, привлекли к ответственности

Административное делопроизводство начали в отношении владельца свиней в Ревде Свердловской области, на бесконтрольный выгул которых жаловались горожане в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T21:14:00+03:00

2025-07-15T21:14:00+03:00

2025-07-15T21:14:00+03:00

происшествия

ревда

свердловская область

россия

валерий горелых

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Административное делопроизводство начали в отношении владельца свиней в Ревде Свердловской области, на бесконтрольный выгул которых жаловались горожане в течение нескольких лет, мужчине выдано предписание об устранении нарушений до 1 сентября, сообщает пресс-служба уральского управления Россельхознадзора. "В период с 3 по 14 июля инспекторы уральского межрегионального управления Россельхознадзора выезжали на проверку в Ревду к гражданину, на которого неоднократно, в течение нескольких лет, жаловались уральцы: фермер допускает свободный выгул свиней в черте города. По результатам надзорного мероприятия, установлены многочисленные нарушения", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что специалисты осмотрели личное подсобное хозяйство местного жителя и установили, что эта территория имеет деревянное ограждение, через которое свиньи и бесконтрольно выходят за пределы хозяйства. Были обнаружены и другие нарушения, в частности, животные не обеспечены чистой водой, поэтому вынуждены сами добывать ее в реке. Фермеру выдано предписание об устранении нарушений до 1 сентября. "Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении. Информация о нарушениях, выявленных в ходе проведенной Россельхознадзором проверки, передана в прокуратуру Свердловской области", – добавили в пресс-службе. В конце июня в управлении службы судебных приставов региона поясняли РИА Новости, что владелец свиней привлечен к административной ответственности, а приставы намерены были обратиться в суд. Также, согласно данным Ревдинского городского суда, в июне 2024 года местному жителю Анатолию Луткову было предписано в течение месяца прекратить деятельность по содержанию сельскохозяйственных животных и бесконтрольный выгул скота. Как указывалось в иске, в хозяйстве мужчины насчитывалось примерно "35-40 голов свиней, голова крупного рогатого скота, овец 10-15 голов", при этом загон для их содержания у него отсутствовал. Несмотря на решение суда, мужчина продолжил выгул животных на городских улицах – ранее в соцсетях большой резонанс вызвали фото и видео, на которых десятки свиней гуляют по центру Ревды, переходят проезжую часть, спят в детских песочницах, переворачивают мусорные контейнер. В интернете тогда шутили, что в целом, "хрюши ведут себя по-свински". Как рассказывали РИА Новости в региональной прокуратуре, в связи с выявленными нарушениями при исполнении судебного акта и ведения исполнительного производства надзорное ведомство внесло представление начальнику УФССП России по Свердловской области с требованием об устранении нарушений. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, ситуация с безнадзорным выгулом свиней находится на контроле правоохранителей. Вероятно, это обстоятельство побудило владельца домашних животных сделать объявление о продаже питомцев, отмечал представитель полиции. Заявление от местных жителей по данной проблеме, уточнял также Горелых агентству, поступило всего одно: кто-то из местных граждан сообщил в полицию о том, что на улице один из автолихачей сбил кабана. Но когда сотрудники МВД прибыли на указанный адрес, выяснилось, что свинья, наевшись, спала, она цела, невредима и спешно ретировалась.

https://ria.ru/20250402/germaniya-2008982872.html

https://ria.ru/20250623/ural-2024889137.html

ревда

свердловская область

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происшествия, ревда, свердловская область, россия, валерий горелых, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)