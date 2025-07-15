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Уолтц пообещал сделать ООН снова великой - РИА Новости, 15.07.2025
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23:56 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/uoltts-2029345020.html
Уолтц пообещал сделать ООН снова великой
Уолтц пообещал сделать ООН снова великой - РИА Новости, 15.07.2025
Уолтц пообещал сделать ООН снова великой
Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Майк Уолтц пообещал сделать Всемирную Организацию "снова великой", выступил за важность места, "где все... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T23:56:00+03:00
2025-07-15T23:56:00+03:00
в мире
сша
майк уолтц
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ООН, 15 июл – РИА Новости. Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Майк Уолтц пообещал сделать Всемирную Организацию "снова великой", выступил за важность места, "где все могут говорить". "У нас должно быть одно место в мире, где все могут говорить. Где Китай, Россия, Европа, развивающиеся страны могли бы объединиться и разрешать конфликты. Но по прошествии 80 лет ООН отошла от своей основной миротворческой миссии. Мы должны вернуться к уставу и основополагающим принципам ООН", – заявил Уолтц в ходе слушаний в Комитете по международным делам сената США. При этом кандидат в постпреды США при ООН заявил, что для него в "центре внимания" будет "злонамеренное поведение" Коммунистической партии Китая. "Я уверен, что под руководством этого президента мы сможем продолжать распространять мир и процветание, и я уверен, что мы сможем сделать ООН снова великой", – добавил он.
https://ria.ru/20250715/uoltts-2029317193.html
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в мире, сша, майк уолтц, оон
В мире, США, Майк Уолтц, ООН
Уолтц пообещал сделать ООН снова великой

Кандидат в постпреды США Уолтц пообещал сделать ООН снова великой

© Getty Images / Kevin DietschМайкл Уолтц
Майкл Уолтц - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Майкл Уолтц. Архивное фото
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ООН, 15 июл – РИА Новости. Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Майк Уолтц пообещал сделать Всемирную Организацию "снова великой", выступил за важность места, "где все могут говорить".
"У нас должно быть одно место в мире, где все могут говорить. Где Китай, Россия, Европа, развивающиеся страны могли бы объединиться и разрешать конфликты. Но по прошествии 80 лет ООН отошла от своей основной миротворческой миссии. Мы должны вернуться к уставу и основополагающим принципам ООН", – заявил Уолтц в ходе слушаний в Комитете по международным делам сената США.
При этом кандидат в постпреды США при ООН заявил, что для него в "центре внимания" будет "злонамеренное поведение" Коммунистической партии Китая.
"Я уверен, что под руководством этого президента мы сможем продолжать распространять мир и процветание, и я уверен, что мы сможем сделать ООН снова великой", – добавил он.
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