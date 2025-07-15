https://ria.ru/20250715/uoltts-2029317193.html

Белый дом не стал наказывать экс-советника Уолтца за скандал с Signal

Белый дом не стал наказывать экс-советника Уолтца за скандал с Signal - РИА Новости, 15.07.2025

Белый дом не стал наказывать экс-советника Уолтца за скандал с Signal

Экс-советник президента США по нацбезопасности и главный фигурант скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal Майк Уолтц сообщил, что Белый... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:01:00+03:00

2025-07-15T19:01:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июл – РИА Новости. Экс-советник президента США по нацбезопасности и главный фигурант скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal Майк Уолтц сообщил, что Белый дом после проведенного расследования ЧП решил его не наказывать. "Нет", - сказал Уолтц в ходе слушаний в конгрессе США в ответ на вопрос о том, принял ли Белый дом какие-либо "дисциплинарные действия" против него после расследования инцидента. "Использование Signal не только было разрешено, но и по-прежнему разрешено и настоятельно рекомендуется", – продолжил он. Уолтц при этом отметил, что еще одно расследование по-прежнему проводит Пентагон. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.

https://ria.ru/20250502/vens-2014631953.html

https://ria.ru/20250325/glava-2007285524.html

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в мире, сша, йемен, майк уолтц, пит хегсет, министерство обороны сша, ансар алла