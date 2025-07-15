Рейтинг@Mail.ru
Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/ultimatum-2029273725.html
Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России
Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России - РИА Новости, 15.07.2025
Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России
Журналист Чей Боуз иронично отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:23:00+03:00
2025-07-15T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
чей боуз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029179725_1297:409:3169:1462_1920x0_80_0_0_4904f9ab1b73936090812412ca40a154.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз иронично отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России. Об этом он написал в соцсети Х."Президент Трамп "дал" президенту Путину 50 дней, чтобы положить конец конфликту на Украине? Он также дал себе "24 часа, чтобы разрешить конфликт на Украине". Он находится у власти уже 174 дня, а боевые действия все еще продолжаются, так что, по этой логике, у президента Путина есть 8700 дней, чтобы завершить конфликт. Должно хватить", — говорится в публикации.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029231606.html
https://ria.ru/20250715/tramp-2029194379.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029179725_1318:330:3169:1718_1920x0_80_0_0_27137e6976aa6cbe7cffbf5fda5ea5ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, чей боуз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Чей Боуз
Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России

Журналист Боуз высмеял 50-дневный ультиматум Трампа России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз иронично отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России. Об этом он написал в соцсети Х.
"Президент Трамп "дал" президенту Путину 50 дней, чтобы положить конец конфликту на Украине? Он также дал себе "24 часа, чтобы разрешить конфликт на Украине". Он находится у власти уже 174 дня, а боевые действия все еще продолжаются, так что, по этой логике, у президента Путина есть 8700 дней, чтобы завершить конфликт. Должно хватить", — говорится в публикации.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"По всей линии фронта". В Киеве запаниковали из-за происходящего в зоне СВО
13:54
В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
СМИ узнали о позиции Трампа по Зеленскому на фоне ультиматума России
11:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинЧей Боуз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала