https://ria.ru/20250715/ultimatum-2029273725.html
Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России
Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России - РИА Новости, 15.07.2025
Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России
Журналист Чей Боуз иронично отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:23:00+03:00
2025-07-15T16:23:00+03:00
2025-07-15T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
чей боуз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029179725_1297:409:3169:1462_1920x0_80_0_0_4904f9ab1b73936090812412ca40a154.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз иронично отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России. Об этом он написал в соцсети Х."Президент Трамп "дал" президенту Путину 50 дней, чтобы положить конец конфликту на Украине? Он также дал себе "24 часа, чтобы разрешить конфликт на Украине". Он находится у власти уже 174 дня, а боевые действия все еще продолжаются, так что, по этой логике, у президента Путина есть 8700 дней, чтобы завершить конфликт. Должно хватить", — говорится в публикации.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029231606.html
https://ria.ru/20250715/tramp-2029194379.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029179725_1318:330:3169:1718_1920x0_80_0_0_27137e6976aa6cbe7cffbf5fda5ea5ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, чей боуз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Чей Боуз
Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России
Журналист Боуз высмеял 50-дневный ультиматум Трампа России