https://ria.ru/20250715/ultimatum-2029273725.html

Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России

Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России - РИА Новости, 15.07.2025

Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России

Журналист Чей Боуз иронично отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:23:00+03:00

2025-07-15T16:23:00+03:00

2025-07-15T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз иронично отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России. Об этом он написал в соцсети Х."Президент Трамп "дал" президенту Путину 50 дней, чтобы положить конец конфликту на Украине? Он также дал себе "24 часа, чтобы разрешить конфликт на Украине". Он находится у власти уже 174 дня, а боевые действия все еще продолжаются, так что, по этой логике, у президента Путина есть 8700 дней, чтобы завершить конфликт. Должно хватить", — говорится в публикации.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.

https://ria.ru/20250715/ukraina-2029231606.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029194379.html

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в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, чей боуз