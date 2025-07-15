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МИД назвал ультиматум Трампа с пошлинами странным - РИА Новости, 15.07.2025
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12:40 15.07.2025 (обновлено: 13:00 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ultimatum-2029212516.html
МИД назвал ультиматум Трампа с пошлинами странным
МИД назвал ультиматум Трампа с пошлинами странным - РИА Новости, 15.07.2025
МИД назвал ультиматум Трампа с пошлинами странным
Ультиматум президента США Дональда Трампа России о 50 днях - это "очень странно", со стороны Запада так и не последовало никакого призыва к Киеву возобновить... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:40:00+03:00
2025-07-15T13:00:00+03:00
в мире
россия
киев
сша
александр грушко
дональд трамп
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа России о 50 днях - это "очень странно", со стороны Запада так и не последовало никакого призыва к Киеву возобновить переговоры с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Прежде всего, это очень странно. Любая договоренность предполагает ведение переговоров. На сегодняшний день одна сторона физически отсутствует - это украинская сторона. Поскольку вчера не было сформулировано никакого призыва к украинской стороне как можно скорее ответить на готовность РФ возобновить переговоры, то из этого надо сделать вывод о том, что реальной заинтересованности со стороны Запада способствовать успешному завершению переговоров нет", - сказал он журналистамВ понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
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в мире, россия, киев, сша, александр грушко, дональд трамп
В мире, Россия, Киев, США, Александр Грушко, Дональд Трамп
МИД назвал ультиматум Трампа с пошлинами странным

Грушко назвал ультиматум Трампа про 50 дней странным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа России о 50 днях - это "очень странно", со стороны Запада так и не последовало никакого призыва к Киеву возобновить переговоры с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Прежде всего, это очень странно. Любая договоренность предполагает ведение переговоров. На сегодняшний день одна сторона физически отсутствует - это украинская сторона. Поскольку вчера не было сформулировано никакого призыва к украинской стороне как можно скорее ответить на готовность РФ возобновить переговоры, то из этого надо сделать вывод о том, что реальной заинтересованности со стороны Запада способствовать успешному завершению переговоров нет", - сказал он журналистам
В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
08:00
 
В миреРоссияКиевСШААлександр ГрушкоДональд Трамп
 
 
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