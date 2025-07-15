https://ria.ru/20250715/ultimatum-2029212516.html

МИД назвал ультиматум Трампа с пошлинами странным

МИД назвал ультиматум Трампа с пошлинами странным - РИА Новости, 15.07.2025

МИД назвал ультиматум Трампа с пошлинами странным

Ультиматум президента США Дональда Трампа России о 50 днях - это "очень странно", со стороны Запада так и не последовало никакого призыва к Киеву возобновить... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:40:00+03:00

2025-07-15T12:40:00+03:00

2025-07-15T13:00:00+03:00

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россия

киев

сша

александр грушко

дональд трамп

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа России о 50 днях - это "очень странно", со стороны Запада так и не последовало никакого призыва к Киеву возобновить переговоры с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Прежде всего, это очень странно. Любая договоренность предполагает ведение переговоров. На сегодняшний день одна сторона физически отсутствует - это украинская сторона. Поскольку вчера не было сформулировано никакого призыва к украинской стороне как можно скорее ответить на готовность РФ возобновить переговоры, то из этого надо сделать вывод о том, что реальной заинтересованности со стороны Запада способствовать успешному завершению переговоров нет", - сказал он журналистамВ понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.

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в мире, россия, киев, сша, александр грушко, дональд трамп